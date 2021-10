La fureur de la famille de Miya Marcano face au suicide du « principal suspect » alors qu’un appel au 911 révèle le moment où le corps a été retrouvé pendu dans un garage

La famille de MIYA Marcano est furieuse que le « principal suspect » de sa disparition se soit suicidé alors qu’un appel glacial du 11 septembre révèle le moment où son corps a été retrouvé.

Miya, une étudiante en deuxième année de 19 ans au Valencia College, a été vue pour la dernière fois vendredi vers 17 heures dans le complexe d’appartements Arden Villas à Orlando, Floride où elle vit et travaille.

La famille de Marcano est furieuse que le « principal suspect » de sa disparition se soit suicidé Crédit : Facebook

Le principal suspect dans l’affaire Armando Caballero s’est suicidé lundi Crédit : Twitter/Bureau du shérif du comté d’Orange

Le principal suspect dans l’affaire, Armando Manuel Caballero, un employé de maintenance de 27 ans du complexe, a été retrouvé mort d’un suicide apparent lundi.

S’adressant exclusivement au Sun, la cousine de Miya, Caili Sue, a déclaré Caballero était « obsédé » et « entiché » avec l’adolescent et lui « envoyait constamment des textos » – bien que Miya ait clairement indiqué qu’elle n’était pas intéressée de manière romantique par lui.

Maintenant, un appel inquiétant à la répartition de la police a révélé comment son corps sans vie a été retrouvé pendu dans un garage d’entretien d’un complexe d’appartements par une femme anonyme qui a déclaré aux flics: « Nous avons trouvé un suicide sur la propriété. »

On peut l’entendre dire à la police l’adresse et que le corps se trouvait dans l’un de leurs garages où ils « stockent de la peinture » et a déclaré qu’elle croyait que l’homme – identifié plus tard comme Caballero – était décédé.

« Il est mort, n’est-ce pas ? on peut l’entendre demander à une autre personne avant que la police ne lui dise qu’ils les verront bientôt et que l’appel se termine.

L’appel intervient alors qu’il a été révélé que Caballero avait une clé principale qui a été utilisée pour entrer celui de Miya appartement à 16h30 heure locale le vendredi, environ 30 minutes avant qu’elle ait fini de travailler et a été vue pour la dernière fois.

Selon la police, il avait exprimé à plusieurs reprises un « intérêt romantique » pour Miya avant sa disparition et a été régulièrement repoussé par l’adolescente avant ce que sa famille décrit comme son « suicide lâche ».

« Quelques-uns de ses amis m’ont contacté alors que nous étions en route pour Orlando pour la retrouver. Ils ont mentionné qu’il y avait un homme d’entretien dans son immeuble qui la mettait mal à l’aise », a déclaré Caili.

Miya n’a jamais partagé aucun de Les messages de Caballero avec son cousin directement ni parlé d’actes de comportement qui la mettaient mal à l’aise.

« Mais elle en a partagé avec les deux amis qui m’ont contacté, et ils les ont partagés avec la police », a-t-elle déclaré.

La famille de Miya la cherche sans relâche depuis six jours, mais elle n’a encore donné aucune piste concrète. Ils sont arrivés pour la première fois dans l’immeuble de Miya à Orlando tôt samedi matin.

CABALLERO UN ‘LÂCHE’

Caili a déclaré être enragé par le suicide de Caballero, l’accusant d’avoir choisi la « sortie lâche ».

« Nous sommes en colère parce qu’il nous a laissé de nombreuses questions, des questions qui peuvent rester à jamais sans réponse car il peut y avoir des choses que lui seul était présent et que lui seul saura jamais.

« Je me sens vraiment en colère et frustré parce que j’avais l’impression que nous l’avions eu et qu’il était parti. »

Mais la famille n’a pas abandonné l’espoir de retrouver Miya en vie, a déclaré Caili.

« Nous sommes toujours très optimistes et déterminés à retrouver Miya », a-t-elle déclaré. « Nous savons que nous allons la retrouver et qu’elle ira bien. »

RENCONTRE « ETRANGE »

Alors que la famille attendait que la police arrive au complexe d’Orlando, la tante de Miya, Semone Westmaas, a rencontré Caballero à l’extérieur.

« Il essayait de partir. Ses lumières étaient éteintes. Il a dit : ‘Vous cherchez Miya ?’ J’ai dit : ‘Qui êtes-vous ?’ Il a dit : ‘Je suis le responsable de l’entretien. J’ai entendu dire que vous me cherchiez », a déclaré Westmaas.

« Je ne savais pas qui était ce type à l’époque. »

Caili a déclaré que la famille avait trouvé la rencontre « bizarre » parce qu’elle n’avait pas encore annoncé que Miya avait disparu.

Le père de Miya, Marlon Marcano, a ensuite approché Caballero et lui a demandé s’il avait été en contact avec sa fille.

Caili a déclaré que Caballero agissait de manière capricieuse et semblait « assez nerveux ».

‘PRINCIPAL SUSPECT’

Caballero a répondu à une série de questions de la police, affirmant qu’il avait vu Miya pour la dernière fois vendredi à 15 heures, avant de partir.

Plus tard le même matin, il a été filmé par une caméra vidéo en train de sortir de sa voiture dans un autre immeuble, portant une couverture rose, des gants et un sac à dos noir.

Caballero a été désigné comme une personne d’intérêt clé dans la disparition de Miya lundi quelques heures après avoir été retrouvé mort des suites d’un suicide présumé dans son appartement du comté de Seminole.

Jeudi, le shérif du comté d’Orange, John Mina, l’a publiquement déclaré « principal suspect » dans cette affaire.

« Pour le moment, nous ne pensons pas qu’une autre personne soit impliquée », a déclaré Mina, ajoutant que 60 détectives travaillent actuellement « exclusivement » sur l’affaire.

« LES SIGNES D’UNE LUTTE »

Miya devait prendre un vol d’Orlando à Fort Lauderdale vendredi soir pour rendre visite à sa famille, mais n’est jamais montée à bord de l’avion.

Lors d’une perquisition ultérieure de son appartement, les autorités ont découvert que quelqu’un avait bloqué la porte de sa chambre.

Pendant ce temps, la fenêtre de la chambre était déverrouillée, la pièce était en désordre et une tache de sang était trouvé sur son oreiller.

Son père avait précédemment déclaré que l’état de sa chambre indiquait qu’il y avait eu une « lutte » à l’intérieur.

Caili a dit au Sun qu’elle croyait Miya a été enlevée et est actuellement détenu quelque part à proximité.

« Elle est vivante, mais je pense qu’il est possible qu’elle soit attachée ou quelque chose comme ça.

Elle est vivante, mais je pense qu’il est possible qu’elle soit attachée ou quelque chose comme ça. Caili Sue

« Mais je sais qu’elle sait que nous sommes à proximité et à sa recherche. J’ai l’impression qu’elle peut probablement sentir notre présence dans la région. »

Caili a également déclaré qu’elle pensait que l’enlèvement présumé de Miya par Caballero était prémédité mais « mal planifié ».

S’adressant directement à Miya, Caili a déclaré: « Nous venons pour vous, et si vous pouviez nous envoyer un signe ou quoi que ce soit, ou si vous nous entendez dans la région, vous devez faire autant de bruit que possible.

« Parce que nous écoutons et que nous sommes ici en grand nombre, à la recherche de partout – haut, bas et dans les buissons. Continuez à vous battre et sachez que nous sommes là pour vous avoir. »

L’ENQUÊTE CONTINUE

Jeudi, les députés du comté d’Orange ont intensifié leurs efforts de recherche autour du complexe où Miya a été vue pour la dernière fois.

Les résidents ont été informés que les agents entreront dans tous les garages et unités de stockage de la propriété à la recherche de des indices pour l’adolescent disparu.

La police a également pu obtenir deux pings du téléphone de Caballerro à un moment donné après la disparition de Miya : un à New Smyrna Beach et un au lac Monroe.

Une équipe de plongée a été envoyée au lac Monroe jeudi tandis que Caili et un groupe d’autres membres de la famille ont distribué des dépliants à New Smyrna.

La famille a appelé le FBI à venir aider à l’enquête.

PLAIDOYER DES RÉPONSES

Son père a plaidé pour des réponses sur les réseaux sociaux, écrivant: « ‘Mimi, j’ai mal au cœur. Je n’ai pas dormi ni mangé depuis des jours. Où es-tu bébé ???’ a-t-il écrit sur sa page de médias sociaux.

« Je perds lentement la tête ici. Jamais nous n’avons été aussi longtemps sans même nous envoyer un SMS », a-t-il ajouté, avant de se vouer à la retrouver et d’exhorter sa fille à ne pas « perdre la foi ».

Miya a été vue pour la dernière fois vêtue d’une chemise rouge, d’un jean et d’un sweat à capuche noir, selon le complexe d’appartements où elle travaillait également.

Elle est décrite comme mesurant cinq pieds et pesant 130 livres, avec des cheveux bruns et des yeux verts.

Toute personne ayant des informations sur ses allées et venues est invitée à appeler au 407-836-4357.

La famille frénétique de Miya plaide pour des réponses après des « signes de lutte » dans son appartement Crédit : Instagram/DJ Eternal Vibes

Le cousin de Miya, Caili Sue, a déclaré que le « principal suspect » Caballerro était « obsédé » par l’adolescent disparu Crédit : WSVN 7