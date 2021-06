La fureur de la famille contre le nouveau coussin de Persimmon Homes où «la porte d’entrée ne s’ouvre pas correctement et les fenêtres sont rayées à l’enfer»

UNE FAMILLE est furieuse après avoir été forcée de vivre dans une maison où la porte d’entrée ne s’ouvre pas correctement et les fenêtres sont « égratignées à l’enfer ».

Roger Braich, 43 ans, et sa femme, 38 ans, affirment que leur première maison a été un cauchemar car le sol « pend » et la main courante « pointue » est « extrêmement dangereuse ».

Roger Braich, 43 ans, et sa femme, 38 ans, affirment que leur nouvelle construction à Hucknall, Notts, est « inacceptable » Crédit : BPM

Ils ont acheté la propriété de trois lits avec Persimmon Homes en 2020 Crédit : BPM

Le couple a acheté la propriété de trois chambres avec Persimmon Homes dans le cadre du programme d’aide à l’achat en février 2020.

On leur a dit que la maison de 184 000 £ serait terminée en août, mais M. Braich a déclaré que leur déménagement avait été retardé à trois reprises, ce qui a déclenché « quelques sonnettes d’alarme ».

Il a déclaré que toute leur expérience avec le développement de Hawkers Place à Hucknall, dans le Nottinghamshire, était « inacceptable ».

En plus des problèmes avec la porte, le sol et la main courante, il a déclaré qu’il avait également dû faire face à « l’une des pires expériences client de tous les temps ».

M. Braich a déclaré à NottinghamshireLive: « Je dirais que dans l’ensemble, cela a été l’une des pires expériences client que j’ai jamais eues, nous avons eu tous les deux – moi-même et ma femme.

« Ils sont fiers de leurs standards mais ils oublient leurs clients.

« Je ne les recommanderais pas à quiconque envisage d’acheter une maison neuve. »

Ils ont dit que la maçonnerie est «très, très pauvre» et que leurs fenêtres sont «égratignées à l’enfer» Crédit : BPM

M. Braich a déclaré que son expérience avec Persimmon Homes avait été « l’une des pires de tous les temps » Crédit : BPM

Dès que le couple, qui vit avec leur fils de trois ans et leur fille de six ans, a récupéré les clés de la propriété en novembre, ils ont dit avoir remarqué plusieurs gros problèmes.

M. Braich, qui va bientôt commencer un nouveau rôle au sein du NHS, a déclaré: « Nos fenêtres de terrasse, elles ont été rayées en enfer.

« Je ne sais pas comment les gens peuvent signer une maison alors que les fenêtres étaient si mal marquées. »

Il a également affirmé que la maçonnerie était d’un « très, très mauvais niveau » et que leur porte d’entrée « ne s’ouvre ou ne se ferme même pas correctement ».

« Notre main courante est en fait dangereuse parce que nous avons demandé à quelqu’un de la vérifier », a-t-il ajouté.

« Il n’a pas été installé correctement, il n’est pas aligné. Il a un [edge], quand les enfants montent et descendent, c’est extrêmement dangereux. »

‘INACCEPTABLE’

Le revêtement de sol a également désespérément besoin d’être remplacé car « la moitié pend et n’est même pas collée correctement », a déclaré M. Braich.

Il a expliqué qu’ils avaient payé un supplément pour utiliser des entrepreneurs en revêtement de sol recommandés par Persimmon « par opposition à votre homme à Nottingham ou Bulwell ou autre » pour « commodité ».

Mais M. Braich, qui souffre d’une maladie rare connue sous le nom de syndrome de compression de l’artère cœliaque, a déclaré que toute cette épreuve lui avait causé une anxiété et une frustration supplémentaires.

Il a déclaré: « Les gens doivent être un peu plus informés. Ils construisent ces maisons sur une période si courte, ils ne se soucient pas du tout des normes.

« Nous ne sommes qu’un numéro, nous ne sommes que la parcelle numéro 32. Une fois qu’ils sont là, ils vous laissent simplement partir.

« C’est un quartier sympa, l’école est fantastique, mes enfants y vont.

« C’est juste ce genre de choses qui, de mon point de vue, sont inacceptables.

« Si la communication avait été meilleure, nous aurions pu être un peu plus compréhensifs et montrer un peu plus d’empathie. Je ne pense pas que nous ayons eu d’empathie. »

M. Braich a déclaré que tous les problèmes avaient été signalés à Persimmon.

Une porte-parole de Persimmon Homes Nottingham a déclaré: « Nous sommes vraiment désolés d’entendre les préoccupations de M. Braich, car nous nous efforçons toujours de fournir un service client de qualité.

« M. Braich a déjà été contacté pour fixer des rendez-vous pour l’achèvement des travaux en cours.

« Nous restons déterminés à répondre aux préoccupations du client en temps opportun. »