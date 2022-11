La fureur contre l’Iran se poursuit après le meurtre présumé d’une femme, déclenchant une session d’urgence de l’ONU

Aujourd’hui marque le 60e jour de protestations continues contre le régime iranien à propos de la mort de la femme de 22 ans Mahsa Amini alors qu’elle était détenue par la brutale police des mœurs du régime pour ne pas avoir correctement porté de couvre-chef.

L’intense répression du régime a tué au moins 326 personnesdont 43 enfants, selon le groupe norvégien Iran Human Rights.

Après deux mois d’inertie bureaucratique présumée de l’ONU, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU est maintenant contraint de répondre au bain de sang en Iran. Le directeur d’UN Watch, Hillel Neuer, écrit sur Twitter: “Pour la première fois dans l’histoire, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies tiendra une session d’urgence sur l’Iran. Nous exigeons la création d’une commission d’enquête internationale, un appel formel à l’expulsion de la République islamique de l’organe suprême des droits des femmes de l’ONU. ”

L’appareil de sécurité généralisé de l’Iran a arrêté plus de 14 000 personnes lors du soulèvement contre les ayatollahs qui dirigent le pays.

Des manifestations et des arrêts de travail se sont déroulés ces derniers jours dans plusieurs villes iraniennes pour se souvenir du massacre du « vendredi sanglant » de près de 100 personnes dans la ville de Zahedan, dans le sud-est, en réponse au meurtre présumé d’Amini et au viol signalé d’une adolescente de 15 ans. vieille fille par un officier de police.

La police de la moralité iranienne a arrêté Amini le 13 septembre parce qu’elle ne portait pas correctement son hijab – une violation du code vestimentaire islamique strict du pays qui oblige les femmes à se couvrir les cheveux. Amini est décédé le 16 septembre.

Fox News Digital s’est entretenu avec des experts de l’Iran pour évaluer la puissance des protestations qui ont couvert le pays depuis la mort d’Amini à Téhéran.

Les dissidents iraniens ont qualifié le soulèvement en cours de soulèvement national qui n’est rien de moins qu’un mouvement révolutionnaire.

“Sur la base des retours réguliers que je reçois de mes compatriotes en Iran, leurs manifestations ne s’arrêtent pas de si tôt mais ne font que s’intensifier au fil des jours et alors que le régime iranien continue d’augmenter les passages à tabac, les arrestations et les meurtres de ces manifestants. “, a noté l’expert iranien Karmel Melamed. “Les politiciens en Amérique et en Europe ne semblent pas se rendre compte que ces manifestants sont en grande partie des adolescents et des jeunes de moins de 25 ans qui en ont assez d’être gouvernés par ce régime oppressif des mollahs et nous montrent chaque jour dans les rues des villes dans tout l’Iran que rien ne les arrêtera dans leur quête d’une véritable liberté.”

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, DC, a déclaré qu’environ 30 manifestations se sont déroulées dans 15 villes de 11 provinces iraniennes au cours des premiers jours de novembre.

Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur d’Iran Human Rights, a déclaré dans un communiqué: “Les Iraniens continuent de descendre dans la rue et sont plus déterminés que jamais à apporter des changements fondamentaux. La réponse de la République islamique est plus de violence. La communauté internationale doit soutenir le le droit du peuple iranien à l’autodétermination et empêcher de nouvelles pertes de vies par la République islamique. »

La question ouverte pressante est la suivante : les Iraniens ont-ils le pouvoir de rester et d’être assez nombreux dans les rues pour renverser le régime ? Erica Chenoweth, une politologue de l’Université de Harvard, a posé en principe le nombre de participation de la « règle des 3,5 % » pour qu’un mouvement de protestation soit en mesure de renverser un régime. L’Iran a une population d’environ 85 millions d’habitants, ce qui signifie que près de 3 millions de personnes auraient activement besoin de participer de manière non violente au mouvement de masse.

On ne sait pas comment la théorie de Chenoweth résisterait à un gouvernement violemment totalitaire comme celui de l’Iran. En 2019, les dirigeants iraniens ont massacré au moins 1 500 manifestants lors de manifestations pacifiques à l’échelle nationale contre le régime.

Le mot “détermination” a unifié les pensées de nombreux analystes iraniens sur le mouvement de protestation de huit semaines.

Alireza Nader, un expert iranien, a déclaré : « La détermination des révolutionnaires iraniens est impressionnante. Ils ont refusé de quitter la rue après avoir été abattus, arrêtés et torturés. En fait, de plus en plus d’Iraniens semblent déterminés à renverser le régime.

Nader a reproché à la Maison Blanche de s’être largement tenue à l’écart et de n’avoir fourni qu’un soutien verbal. “Pourtant, l’administration Biden a offert très peu d’aide au-delà de la rhétorique”, a déclaré Nader, ajoutant une référence à l’envoyé spécial de Biden pour l’Iran, “la politique américaine ne changera pas tant que Robert Malley restera en charge de la politique iranienne de Washington”.

Le président Biden a ostensiblement adopté une posture plus conflictuelle contre le régime en déclarant récemment : « Nous allons libérer l’Iran ».

Cependant, John Kirby, coordinateur des communications stratégiques pour le Conseil de sécurité nationale de Biden, a rapidement repris la déclaration du président, notant que Biden “exprimait, encore une fois, notre solidarité” avec les manifestants en Iran.

Lawdan Bazargan, qui a été emprisonnée par le régime iranien dans la tristement célèbre prison d’Evin à Téhéran dans les années 1980 pour ses activités politiques contre l’État, a déclaré : « Ce soulèvement du peuple iranien est une véritable révolution ciblant les piliers du régime islamique, au nom de la la justice, voulant créer une nouvelle institution politique. Le slogan “Femme, Vie, Liberté” et la chanson “Barave” contiennent l’ensemble de leurs revendications. Le slogan et la chanson couvrent des sujets tels que la liberté, l’égalité des sexes, les droits de l’homme, la liberté de religion , la justice, les droits LGBTQ, les droits des réfugiés et les droits des animaux.”

Hamid Charkhkar, un universitaire irano-américain, a déclaré que le régime était « désespéré » et « avait peur ». Il a cité un exemple personnel. Les services de renseignement iraniens “ont en fait interrogé mon frère à mon sujet et lui ont dit de me demander de ne pas participer aux manifestations aux États-Unis et l’ont averti que je serais interrogé si je décidais de revenir en Iran”.

Charkhkar a ajouté : « Après presque 60 jours, nous voyons que les gens descendent encore dans la rue quotidiennement et ils sont déterminés à poursuivre leur combat contre le régime. Les jeunes en Iran en ont assez et tant qu’ils ne verront pas un changement systémique, ils ne le feront pas. Alors que le régime intensifie sa répression et fait tout ce qui est en son pouvoir pour réprimer les manifestants, la jeunesse iranienne trouve de nouvelles façons d’exprimer son opposition au pouvoir.

Il a noté: “Le dernier exemple est de faire tomber les turbans des mollahs dans les rues. Pendant longtemps, le gouvernement a essayé de créer cette image que les clergés chiites, alias les mollahs, sont les représentants de Dieu sur Terre et qu’ils sont saints. Maintenant, nous voyons des gens se moquer d’eux et briser leur autorité par un acte aussi simple.”

Selon Charkhkar, “l’ampleur de ce soulèvement et sa poursuite sont de loin les plus importantes par rapport à toutes les autres manifestations que nous ayons vues depuis la révolution islamique de 1979”.

Un autre militant irano-américain, Marjan Keypour Greenblatt, a déclaré : « Le soulèvement révolutionnaire contre le régime iranien évolue et entre dans une phase plus sérieuse. Le peuple iranien et ses dirigeants se battent pour des objectifs opposés : le peuple veut la liberté et le régime insiste pour réprimer eux, ne laissant aucune place à la réconciliation et aucune possibilité de retraite. C’est une cause pour laquelle ils sont prêts à tuer ou à mourir. ”