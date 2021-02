L’émission humoristique Saturday Night Live (SNL) a été accusée de colporter des tropes antisémites haineux après avoir plaisanté sur le fait que la moitié de la population israélienne déjà vaccinée contre Covid-19 devait être juive.

La punchline a été livrée par Michael Che dans le segment Weekly Update de l’émission, ne représentant que quelques secondes au milieu de nombreux dunks sur Ted Cruz prenant des vacances au Mexique au milieu de la crise électrique au Texas. Les critiques disent que la blague était «Attiser la haine contre les Juifs en perpétuant des diffamations.»

#MichaelChe de @nbcsnl s’engager dans un humour plus antisémite. Attiser la haine contre les Juifs en perpétuant des diffamations n’est pas une question de rire. cc: @StopAntisemites pic.twitter.com/ATvq0zcUzV – (((David Lange))) (@Israellycool) 21 février 2021

5 526 Israéliens sont morts de Covid. Arabes, juifs et autres. Ils sont pris en charge également. Le déploiement du vaccin a été rapide, efficace et englobant tous: des vaccinations gratuites et égales pour tous, indépendamment de leur origine. La diffamation du sang antisémite séculaire est que les Juifs sont en quelque sorte (2/3) – Michael Dickson (@michaeldickson) 21 février 2021

Pris à la lettre, les paroles du Che sont totalement fausses, bien sûr. Israël veut que ses résidents non juifs soient vaccinés tout autant que les juifs, bien qu’il y ait effectivement eu une certaine disproportion dans le taux de vaccination.

Antisémite #SNLMichael Che a dit, "Israël a vacciné la moitié de sa population et je suppose que c’est la moitié juive." Euh, vérification des faits: Israël a vacciné 43% de la population arabe mais a du mal à les convaincre de se faire vacciner. STFU anti-#Israël connard https://t.co/ouTew0JdaX – Debbie Schlussel (@bitchitsdebbie) 21 février 2021

À la mi-janvier, par exemple, les vaccins avaient atteint 75% des citoyens juifs âgés de plus de 60 ans, mais seulement 43% des Arabes de la même catégorie d’âge, selon le Christian Science Monitor. Parmi la population bédouine, la métrique était aussi bas que 20 pour cent.

La différence s’explique en partie par un accès inégal aux soins de santé – on peut voir pourquoi un nomade bédouin errant dans le désert du Néguev pourrait avoir du mal à se rendre à l’hôpital pour se faire vacciner. Mais les progrès étaient là, et deux semaines plus tard, près de 60% des Arabes israéliens âgés avaient reçu au moins une dose de vaccin.

L’hésitation à l’égard des vaccins, qui est relativement plus répandue parmi les Arabes israéliens (et parmi les juifs orthodoxes également), a également joué son rôle. La résistance parmi les sceptiques devient un facteur de plus en plus important qui ralentit le programme de vaccination de premier plan mondial d’Israël. Les Arabes représentent environ un cinquième de la population d’Israël.

Mais la blague ne concernait pas les citoyens arabes en Israël, ont souligné de nombreux défenseurs de la blague. Il s’agit du refus d’Israël de couvrir les personnes vivant en Cisjordanie et à Gaza, une politique que l’ONU qualifie de violation des obligations d’Israël en vertu des règles internationales de la guerre.

Re: La blague de Michael Che sur SNL sur la question de savoir si l’administrateur de Netanyahu fait vacciner les Palestiniens, voici mon article qui expose les faits. En Israël, les citoyens arabes se font vacciner mais malgré le droit international, ils ne vaccinent pas les Palestiniens en Cisjordanie / Gazahttps: //t.co/z1djvkqJdj – (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) 21 février 2021

Quand Israël est accusé de crimes de guerre, ils disent impossible, les Palestiniens sont en Israël. Lorsqu’ils excluent les Palestiniens du vaccin, ils disent que c’est impossible, les Palestiniens ne sont pas des Israéliens. Quitter #michaelche et les gens de couleur qui parlent seuls pour les gens de couleur. L’amour, un juif https://t.co/BQat7nn90Y – raf 🪥 (@rafaelshimunov) 21 février 2021

Les gens là-bas ne sont certainement pas citoyens d’Israël, mais de nombreux aspects de leur vie dépendent des actions du gouvernement israélien. Le HCDH, l’organisme des Nations Unies chargé des droits de l’homme, a critiqué en janvier Israël pour avoir gardé les Palestiniens dans les territoires occupés non vaccinés contre Covid-19, contrairement à son devoir de puissance occupante en vertu des Conventions de Genève. Israël nie tout à fait être une telle puissance, mais fin janvier a accepté de livrer 5 000 doses à l’Autorité palestinienne, afin qu’elle puisse vacciner les médecins de première ligne.

Le premier envoi de 2 000 doses du vaccin Moderna a été envoyé quelques jours plus tard, mais les 3 000 autres sont toujours en route. Israël a également suspendu la livraison de 5 000 doses du vaccin russe Spoutnik V pendant des semaines, après leur don à l’Autorité palestinienne le mois dernier. Cela n’a permis à certains d’entre eux que la semaine dernière. Gaza, qui est contrôlée par le mouvement militant Hamas, ne devrait pas recevoir de vaccins de sitôt, Israël la maintenant sous blocus.

Les critiques, y compris ceux basés en Israël, y voient un autre exemple de politique d’apartheid que le gouvernement israélien déploie contre les Palestiniens. Les partisans d’Israël pensent que l’utilisation de ce mot pour décrire Israël est intrinsèquement antisémite et fait partie d’un stratagème visant à refuser à l’Etat juif le droit d’exister.

