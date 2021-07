IL y avait de la fureur hier soir alors que la « pingdemic » de Covid a frappé les pubs, les usines, les hôpitaux et les aéroports avec des isolements inutiles du personnel.

L’application NHS Test & Trace a ordonné à un record de 520 194 de rester à la maison en seulement une semaine, soit une augmentation de 46% par rapport aux sept jours précédents.

Cela signifie que l’on pense que deux millions de Britanniques sont maintenant coincés chez eux.

Les laboratoires de test ont été submergés car il est conseillé à un grand nombre de se faire contrôler, ce qui signifie que les tests PCR vitaux ne sont pas disponibles dans certaines régions.

Des sources inquiètes du secteur de l’énergie ont déclaré que l’ampleur de la crise pourrait avoir un impact sur les infrastructures vitales qui maintiennent les lumières allumées.

Le problème s’est propagé au showbiz.

Le tournage de la deuxième série du torride bonkbuster Bridgerton s’est arrêté après qu’un membre de l’équipe de production a été testé positif pour Covid.

L’ensemble des acteurs et de l’équipe ont maintenant été testés à Wrotham Hall, une pile du XVIIIe siècle dans le Hertfordshire.

Et toute personne qui est entrée en contact avec la personne infectée s’est isolée.

Les patrons du drame Netflix craignent maintenant que le même sort ne frappe son autre production majeure, The Crown, qui est sur le point de commencer le tournage à divers endroits.

Le tournage du nouveau film Mission Impossible de Tom Cruise a également été interrompu pour la deuxième fois après une épidémie de Covid parmi l’équipe travaillant sur des scènes dans les studios Longcross à Chertsey, Surrey.

Les derniers problèmes de virus surviennent malgré le fait que 87,5% des Britanniques ont eu au moins un jab, les deux tiers étant entièrement vaccinés et de nouveaux chiffres montrant que la vague actuelle s’est déjà aplatie.

Le groupe de réflexion économique de l’Adam Smith Institute a prédit que le nombre de Britanniques isolés pourrait atteindre 2,6 millions la semaine prochaine, dont près d’un million d’écoliers.

Le directeur adjoint Matthew Kilcoyne a déclaré: «Beaucoup de gens suppriment l’application parce qu’ils savent qu’elle est trop sensible.

« C’est une décision très rationnelle alors que tant de personnes sont vaccinées et qu’il existe des traitements efficaces pour protéger les personnes vulnérables.

« Un tiers des gens connaîtront des difficultés financières s’ils sont obligés de s’isoler. Ils doivent équilibrer un risque très réel de perte de revenus avec un risque potentiel très faible de virus.

« C’est le pire cauchemar au monde qui pourrait paralyser l’économie.

« Les commandes ne sont pas exécutées en raison de pénuries de personnel, obligeant les particuliers et les entreprises à emprunter davantage dans un climat incertain. L’application est une fausse économie à courte vue, juste au moment où nous en avons le moins besoin.

M. Kilcoyne a exhorté le gouvernement à publier des données sur le nombre de personnes qui ont cessé d’utiliser l’application et le nombre de personnes qui se sont «enregistrées» dans les pubs lors de la finale de l’Euro 2020 par rapport à celles qui y sont réellement allées.

L’application, gérée par le ministère de la Santé plutôt que par le NHS, envoie une alerte si vous passez 15 minutes à moins de deux mètres d’une personne qui sera plus tard testée positive.

Les plans visant à exempter les Britanniques à double piqûre de l’isolement ne prennent effet que le 16 août, et il est peu probable que cela change.

En attendant, le gouvernement envisage d’atténuer la sensibilité de l’application et d’exempter le personnel du NHS à double piqûre de la nécessité de s’isoler plus tôt.

Des essais sont en cours pour permettre au personnel de certains lieux de travail – notamment Border Force, Network Rail, Number 10 et le Cabinet Office – d’échapper à la mesure s’ils sont négatifs quotidiennement.

Mais le professeur Karol Sikora, ancien directeur de l’OMS, a déclaré : « Le test et la traçabilité sont un désastre total.

« Avoir des personnes à double piqûre sans symptômes s’isoler à la maison pendant que l’économie va au pot, c’est juste de la folie. »

Rolls-Royce et Nissan, qui emploient 900 travailleurs dans une usine de Sunderland, ont averti hier soir que la production pourrait être touchée.

Le syndicat Unite a déclaré que les retards chez un important fournisseur de moteurs en raison de l’isolement du personnel sont si durs que le travail peut être définitivement déplacé en Chine.

À Heathrow, les passagers ont fait face à d’énormes files d’attente parce que le personnel de sécurité a été contraint de s’isoler.

Transport for London a réduit ses services sur certaines de ses lignes en raison d’une « pénurie de personnel au centre de contrôle ».

Les chefs de l’hôtellerie ont déclaré qu’environ un employé sur trois dans les bars et restaurants était absent car ils ont été interrogés.

Le député conservateur et ancien chef du parti, Sir Iain Duncan Smith, a déclaré: «Le gouvernement doit maintenant repenser toute sa stratégie. Cela va provoquer le chaos.

Kate Nicholls, directrice générale d’UKHospitality, a déclaré: «Cela a vraiment mal tourné. Certains pubs doivent fermer ou réduire leurs heures d’ouverture parce qu’il y a tellement de personnel en congé. »

Des sources affirment que les laboratoires sont devenus tellement débordés que les tests ne sont pas disponibles dans certaines régions avant la semaine prochaine au plus tôt.

Le ministère de la Santé a admis qu’il y avait eu « une forte demande de rendez-vous » et que « la capacité pour les créneaux de test PCR a été atteinte » dans certaines régions.

Les hôpitaux ont du mal à surmonter d’énormes arriérés de patients alors que les médecins sont obligés de s’isoler.

Boris Johnson a déclaré hier que « le pire » de Covid était enfin derrière la Grande-Bretagne grâce au déploiement du vaccin, mais il a mis en garde contre des « jours plus difficiles » à venir.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « L’application du NHS réduit la propagation du coronavirus et a évité environ 600 000 cas et 8 000 décès entre septembre et décembre 2020. »

Netflix espère reprendre le travail sur Bridgerton – avec Phoebe Dynevor, 36 ans, de retour en tant que Daphne pour la série de suivi – dans les 24 heures, mais a une réunion de crise aujourd’hui pour décider s’il est en mesure de reprendre en toute sécurité.

Jusqu’à présent, 46,1 millions de Britanniques ont eu leur premier jab