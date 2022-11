La fumée s’élèvera au-dessus du centre de l’Okanagan en raison d’un brûlage planifié à Myra Bellevue

BC Wildfire Service, BC Parks et Okanagan Shuswap Resource District informent les habitants que le brûlage de tas prévu commencera dès demain (8 novembre) au parc Myra Bellevue.

Le plan est de brûler 200 tas de débris de bois dans la zone d’incendie de Penticton.

De la fumée et des flammes peuvent être visibles dans le centre de l’Okanagan.

Le moment exact du brûlage dépendra des conditions météorologiques, de ventilation et de neige, et le brûlage ne se poursuivra que si les conditions permettent à la fumée de se dissiper.

Le brûlage fait partie d’un projet de gestion des combustibles qui appuie le projet communautaire de protection contre les incendies de forêt de la ville de Kelowna.

