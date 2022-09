La fumée remplit le ciel de l’incendie de Heather Lake près de Princeton – Kelowna Capital News

La fumée du feu de forêt du lac Heather qui brûle dans le parc EC Manning sera visible des deux côtés de la frontière et le long de la route 3, mercredi (7 septembre).

Le feu de forêt a une superficie estimée à 3 8000 hectares et brûle à 5 km au sud-est de Manning Park Resort.

Environ 180 propriétés dans la communauté d’Eastgate ont été placées sous alerte d’évacuation mardi soir (6 septembre).

Mise à jour du COU : Alerte d’évacuation émise pour Eastgate en raison d’un incendie de forêt à Heather Lake (V11746). Communiqué d’information du 7 septembre 2022, 10 h 30 : https://t.co/5knuCXNnNw @BCGovFireInfo @Manningpark pic.twitter.com/J3fQoXIrii — District régional d’Okanagan-Similkameen (@RDOSinfo) 7 septembre 2022

Un certain nombre de sentiers et d’installations dans le parc provincial EC Manning, au sud de la route 3, sont touchés par l’incendie de Heather Lake. BC Parks a émis un ordre d’évacuation et une alerte pour ces zones.

L’incendie brûle dans du fioul lourd et a le potentiel d’une croissance agressive et rapide si les vents et le terrain s’alignent.

“Le front froid et sec apportera un vent d’ouest en rafales et le vent persistera pendant la nuit. Nous nous attendons à voir une tendance continue à un temps plus chaud et plus sec et à un comportement accru des incendies au cours des prochains jours », a déclaré Paula Walbauer, agente d’information sur les incendies.

Le personnel de protection de la structure évalue et installe actuellement l’équipement pour protéger les maisons de la région. Un appel d’offres d’eau continuera à réapprovisionner les réservoirs utilisés pour les équipes et les activités de protection des structures.

BC Wildfire aura 22 pompiers, six hélicoptères et une pièce d’équipement lourd sur les lieux, pour le 7 septembre.

Un bulletin de ciel enfumé est en vigueur pour les prochaines 24 heures en raison de cet incendie pour East Kootenay, Elk Valley, Fraser Canyon, Kootenay Lake, Similkameen, South Okanagan et West Columbia.

L’incendie de Heather Lake a été déclenché par la foudre le 21 août.

