La fumée noircit le ciel de Paris (VIDEOS)

Le deuxième plus grand marché de gros alimentaire au monde a pris feu samedi

Le deuxième plus grand marché de produits frais au monde a pris feu samedi à Paris, recouvrant la capitale française d’un épais nuage de fumée visible à des kilomètres de distance.

L’incendie, qui a pris naissance dans l’entrepôt de 7 000 m² du Marché international de Rungis, s’est déclaré vers midi. L’enfer a craché un épais nuage de fumée dans le ciel, que l’on pouvait voir ramper à plusieurs kilomètres au-dessus du centre de la ville.

Les fumées de l’incendie du Marché International de Rungis sont visibles à plusieurs kilomètres. (Images @CLPRESSFR) https://t.co/19aMrtP6Sd pic.twitter.com/ZV8afh3NLr — Clément Lanot (@ClementLanot) 25 septembre 2022

#Incendie | Un violent feu d’entrepôt s’est déclaré sur le secteur de Chevilly-Larue (94).

Les @PompiersParis sont sur place.

Un panache visible depuis le centre de #Paris.

Évitez vos déplacements dans ce secteur et facilitez le passage des secours. pic.twitter.com/5VIm52nNoE — Pompiers de France (@PompiersFR) 25 septembre 2022

Pas important #incendie est en cours dans un bâtiment du marché de #Rungis (94), le plus grand marché de produits frais au monde. La fumée est visible à des kilomètres pic.twitter.com/LyLAQrQ4zU — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) 25 septembre 2022

Un porte-parole des pompiers de Paris a déclaré à l’Associated Press qu’aucune victime n’avait été signalée et que l’incendie avait été maîtrisé par 100 pompiers et 30 camions de pompiers. La cause de l’incendie est inconnue mais fera l’objet d’une enquête, a déclaré le porte-parole.

Situé près de l’aéroport d’Orly à Paris, le Marché international de Rungis emploie plus de 12 000 personnes et, selon son site Internet, fournit de la viande fraîche, des légumes et d’autres produits à 18 millions de consommateurs, dont les restaurants, hôtels et cafés de la ville.

L’incendie survient après une série d’incendies dans des centres de distribution alimentaire à travers les États-Unis ces derniers mois, que certains commentateurs conservateurs ont suggéré ont été lancées délibérément pour menacer l’approvisionnement alimentaire du pays. Cependant, l’Agence nationale de protection contre les incendies a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’augmentation significative des incendies dans les installations alimentaires cette année.