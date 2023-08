La fumée d’un feu de forêt déclenche un avis sur la qualité de l’air pour Okanagan, Shuswap

La fumée des feux de forêt a un impact sur la qualité de l’air dans les régions d’Okanagan, de Shuswap, de Similkameen, de Nicola et de Columbia en Colombie-Britannique mardi.

Un bulletin de ciel enfumé a été publié pour les régions ci-dessus, la fumée des feux de forêt devrait avoir un impact sur les régions au cours des prochaines 24 à 48 heures.

« Lors d’un feu de forêt, les conditions de fumée peuvent changer rapidement sur de courtes distances et peuvent varier considérablement d’heure en heure », lit-on dans un bulletin sur la qualité de l’air publié par le ministère de l’Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques.

« La fumée des feux de forêt fait naturellement partie de notre environnement, mais il est important de garder à l’esprit que l’exposition à la fumée peut affecter votre santé. »

Les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants, d’infections respiratoires telles que la COVID-19, les personnes âgées, les femmes enceintes et les nourrissons, les enfants et les personnes sensibles sont plus susceptibles de subir des effets sur la santé dus à l’exposition à la fumée.

Dans des conditions enfumées, suivez les conseils suivants :

• Arrêtez ou réduisez votre niveau d’activité si la respiration devient inconfortable ou si vous ne vous sentez pas bien.

• Restez au frais et buvez beaucoup de liquides.

• Si vous souffrez d’asthme ou d’une autre maladie chronique, ayez toujours sur vous tout médicament de secours (à action rapide) et activez votre plan de soins personnel qui a été conçu avec votre médecin de famille.

• Assurez-vous que les enfants et les autres personnes qui ne peuvent pas s’occuper d’eux-mêmes suivent les mêmes conseils.

Surveillez vos symptômes :

• Les gens réagissent différemment à la fumée. Une légère irritation et un inconfort sont courants et disparaissent généralement lorsque la fumée se dissipe.

• L’exposition à la fumée des feux de forêt et au virus qui cause la COVID-19 peut entraîner des symptômes respiratoires comme une toux sèche, des maux de gorge ou des difficultés respiratoires. Utilisez l’outil d’auto-évaluation COVID-19 de la Colombie-Britannique pour vous aider à déterminer si vous avez besoin d’une évaluation ou d’un test supplémentaire pour la COVID-19.

• Si vous ne savez pas si vous avez besoin de soins médicaux, appelez HealthLink BC au 8-1-1.

• Si vous éprouvez des difficultés à respirer, une douleur ou un inconfort à la poitrine ou une toux sévère, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé, une clinique sans rendez-vous ou le service des urgences. Si vous avez une urgence médicale, composez le 9-1-1.

Voici quelques conseils pour réduire votre exposition à la fumée :

• Les niveaux de fumée peuvent être plus faibles à l’intérieur, mais seront tout de même élevés, alors restez conscient de vos symptômes même lorsque vous êtes à l’intérieur.

• L’utilisation d’un filtre HEPA (air à particules à haute efficacité) disponible dans le commerce peut améliorer la qualité de l’air intérieur dans la pièce où se trouve l’appareil.

• Si vous avez un système de chauffage/climatisation à air pulsé dans votre maison, il peut être utile de changer le filtre et de régler le ventilateur pour qu’il fonctionne en continu.

• Réduisez les sources de pollution de l’air intérieur comme le tabagisme, la combustion d’encens et la friture des aliments.

• Si vous voyagez dans une voiture climatisée, gardez les vitres ouvertes et la ventilation réglée pour recirculer.

• Si vous êtes très sensible à la fumée, envisagez de déménager dans un autre endroit où l’air est plus pur, mais sachez que les conditions peuvent changer rapidement.

• Le maintien d’un bon état de santé général est un bon moyen de prévenir les effets sur la santé résultant d’une exposition à court terme à la pollution atmosphérique.

Brendan Shykora

