La fumée du feu peut-elle causer le cancer du poumon ?

Bien qu’il soit prouvé que la fumée de cigarette, même secondaire, cause le cancer du poumon, la fumée des feux de forêt ne l’est pas. Certaines études récentes et limitées publiées au cours des dernières années ont trouvé des corrélations entre les personnes exposées à la fumée des feux de forêt et le cancer du poumon. Mais aucun n’a prouvé la causalité, ont déclaré les scientifiques qui ont effectué ces études, et beaucoup plus de recherches sont nécessaires.

«Nous ne savons pas grand-chose des effets à long terme des incendies de forêt sur la santé», a déclaré Scott Weichenthal, professeur adjoint au département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail de l’Université McGill à Montréal. Jusqu’à récemment, les incendies étaient étudiés comme des catastrophes ponctuelles, a-t-il déclaré, et nous ne comprenons pas à quel point des expositions à la fumée graves et parfois récurrentes à court terme peuvent affecter la santé des personnes sur la route.

Les experts savent que, même à court terme, la pollution par les particules provenant des incendies de forêt – y compris de minuscules morceaux de cendres, de poussière et de suie – peut aggraver les problèmes cardiaques, réduire la fonction pulmonaire et aggraver l’asthme. De cette façon, la fumée des feux de forêt peut affecter la santé de la même manière que les gaz d’échappement diesel ou la fumée des cigarettes.

La fumée des feux de forêt peut également contenir des métaux lourds comme le plomb et l’arsenic, ainsi que des produits chimiques dangereux comme le benzène et le formaldéhyde, qui sont tous présents dans la fumée de cigarette et peuvent causer le cancer.