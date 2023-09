La fumée des incendies de forêt pourrait augmenter le risque de suicide dans les zones rurales, selon une étude américaine

L’exposition à la fumée des incendies de forêt pourrait avoir un impact néfaste non seulement sur la santé physique, mais également sur la santé mentale, selon une nouvelle étude américaine qui a révélé que la pollution de l’air peut augmenter le risque de suicide chez certains groupes démographiques.

Les chercheurs ont combiné des données sur les niveaux d’exposition à la fumée des feux de forêt, les concentrations de pollution atmosphérique et les décès par suicide aux États-Unis, et ont découvert qu’une augmentation de 10 pour cent des particules en suspension dans l’air dans les comtés ruraux pourrait entraîner une augmentation mensuelle des taux de suicide de 1,5 pour cent.

Le phénomène était plus fort parmi les groupes déjà à risque de suicide et qui étaient également fortement exposés à l’air extérieur en vivant dans des régions rurales. Aucune association n’a été observée entre la pollution atmosphérique et le risque de suicide parmi les populations urbaines.

« La pollution de l’air est reconnue depuis longtemps comme mauvaise pour la santé physique, mais il existe désormais des preuves qui la relient à des problèmes de santé mentale tels que l’anxiété, la dépression et le suicide », David Molitor, professeur de finance au Gies College of Business de l’Université de l’Illinois. et co-auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué de presse.

« Étant donné que les incendies de forêt devraient devenir plus fréquents et plus graves dans les décennies à venir en raison de conditions climatiques plus chaudes et plus sèches et du développement humain en cours dans des zones auparavant sauvages, il est impératif que nous comprenions pleinement l’impact de la pollution par la fumée des incendies de forêt. La majeure partie de la population mondiale est régulièrement exposée à des niveaux malsains de pollution atmosphérique, et les nouvelles preuves suggèrent que cette exposition est non seulement préjudiciable à la santé physique, mais également à la santé mentale.

Dans l’article de recherche, publié lundi dans la revue à comité de lecture Proceedings of the National Academy of Sciences, les chercheurs décrivent comment ils ont examiné les données de 2007 à 2019 aux États-Unis sur les décès par suicide par comté et la pollution de l’air.

Ils ont utilisé des mesures satellitaires de la fumée des incendies de forêt et des particules fines ambiantes, en se concentrant spécifiquement sur les particules fines de 2,5 microns ou moins de diamètre. Appelées PM 2,5, ces minuscules particules sont considérées comme l’une des mesures les plus claires du danger de la pollution atmosphérique, car ces particules sont inhalables et associées à une série de problèmes de santé physique, notamment l’asthme et un risque accru de maladies cardiovasculaires et respiratoires.

Les chercheurs ont présenté les fluctuations des taux de suicide chaque année en fonction de l’exposition mensuelle à la fumée et des niveaux de concentration de PM 2,5, et ont analysé les comtés et les données démographiques pour voir s’il y avait des liens.

La tendance qui s’est dégagée était que lorsque la qualité de l’air était pire dans les zones rurales, certains groupes démographiques connaissaient une augmentation des taux de suicide.

Selon l’article de recherche, un seul jour supplémentaire de fumée de feu de forêt par mois augmente la concentration mensuelle moyenne de PM 2,5 de 0,41 microgrammes par mètre cube, et une augmentation de 13 pour cent de la concentration de PM 2,5 par mois pourrait entraîner une augmentation de 2 pour cent. augmentation des taux de suicide dans les comtés ruraux.

Les données démographiques les plus touchées étaient les hommes blancs ruraux et les adultes en âge de travailler dans les zones rurales sans éducation universitaire – des groupes qui présentaient déjà un risque de suicide plus élevé que la moyenne.

Bien que l’augmentation du risque soit légère, les chercheurs ont souligné qu’elle contraste avec les zones urbaines, qui n’ont connu aucune augmentation.

« Nous ne détectons aucune relation entre la qualité de l’air et le suicide dans les zones urbaines », a déclaré Molitor, qui étudie les risques environnementaux liés au climat par le biais du Center for Advanced Study de l’Illinois, dans le communiqué. « Les taux de suicide étaient environ 36 pour cent plus élevés dans les comtés ruraux que dans les comtés urbains au cours de notre période d’échantillonnage. Tous les effets semblent se concentrer sur les populations rurales.

Il a souligné que les communautés rurales sont depuis longtemps davantage touchées par le suicide et que des recherches supplémentaires sont nécessaires sur les différents facteurs qui influencent ce phénomène.

« Les taux de suicide ont augmenté d’environ 30 pour cent au cours des deux dernières décennies, ce qui en fait la quatrième cause d’années de vie potentielle perdues avant l’âge de 65 ans en 2020 », a-t-il déclaré. « C’est beaucoup trop répandu et très inégal entre les groupes démographiques. Il est systématiquement plus élevé dans les comtés ruraux que dans les comtés urbains, et l’écart entre les zones urbaines et rurales en matière de taux de suicide s’est élargi. »

Avec la mauvaise qualité de l’air et les incendies de forêt de plus en plus répandus en raison du changement climatique, ce qui semble aujourd’hui être un impact mineur sur la santé mentale pourrait devenir un problème plus important à l’avenir.

« Comprendre les impacts globaux et disparates de la pollution atmosphérique sur la santé mentale est crucial pour développer des stratégies efficaces visant à protéger les groupes vulnérables et à accroître la résilience de la population face à une mauvaise qualité de l’air », a déclaré Molitor.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, voici quelques ressources disponibles.

Ligne d’assistance téléphonique canadienne pour la prévention du suicide (1-833-456-4566)

Centre de toxicomanie et de santé mentale (1 800 463-2338)

Services de crise Canada (1-833-456-4566 ou SMS 45645)

Jeunesse, J’écoute (1-800-668-6868)

Si vous avez besoin d’une assistance immédiate, appelez le 911 ou rendez-vous à l’hôpital le plus proche.