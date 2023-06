La fumée des incendies de forêt canadiens détectée en Norvège

La fumée des incendies de forêt canadiens a été détectée à des milliers de kilomètres en Norvège cette semaine, a déclaré vendredi l’Institut de recherche sur le climat et l’environnement du pays scandinave NILU.

Des concentrations « très faibles » de particules de fumée sont détectées depuis lundi, notamment à l’observatoire de Birkenes dans le sud de la Norvège, a indiqué à l’AFP le chercheur Nikolaos Evangeliou.

Les mesures ont varié en fonction de l’intensité des incendies, de la direction du vent et des précipitations.

« Nous ne voyons pas de pics sérieux ou d’augmentations importantes … nous ne voyons donc aucun problème environnemental (en Norvège) ni aucun risque sanitaire grave non plus », a-t-il ajouté.

Des incendies de forêt plus importants et plus puissants que jamais ont brûlé quelque 3,8 millions d’hectares de forêts canadiennes et déplacé des dizaines de milliers d’habitants au cours des dernières semaines.

L’ampleur est sans précédent, avec quelque 2 300 incendies enregistrés jusqu’à présent cette année.

Le sud de la Norvège, comme une grande partie de l’Europe du Nord, a également connu jusqu’à présent un printemps et un début d’été exceptionnellement secs.

Dans le sud de la Norvège, aucune pluie n’est tombée depuis 16 jours et aucune n’est prévue pour les jours à venir.

Une interdiction de trois semaines des feux dans les espaces ouverts a été introduite jeudi.