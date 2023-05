La fumée des incendies de forêt au Canada déclenche des alertes sur la qualité de l’air au Colorado, au Montana

DENVER (AP) – La fumée de dizaines d’incendies de forêt qui font rage dans l’ouest du Canada a dérivé vers le sud jusqu’aux États-Unis et a incité les États du Colorado et du Montana à émettre des alertes sur la qualité de l’air.

Le ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado a diffusé des alertes et des avis du samedi après-midi au dimanche après-midi pour une grande partie de la moitié est de l’État, y compris Denver. Il a averti que la qualité de l’air pourrait être malsaine pendant cette période.

« Les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires, les personnes âgées et les enfants doivent éviter les efforts prolongés ou intenses ; tout le monde devrait réduire les efforts prolongés ou intenses », a déclaré le département.

La pollution par les particules a conduit l’indice de qualité de l’air le long de certaines parties du Front Range à atteindre 168 samedi, a indiqué le département. Une lecture entre 151 et 200 indique des conditions malsaines qui peuvent affecter des groupes sensibles ainsi que certains membres du grand public.

Une alerte à la qualité de l’air était également en vigueur samedi dans le Montana, avec les plus fortes concentrations de fumée dans le centre et l’est de l’État, selon le Département de la qualité de l’environnement.

Le département de la qualité de l’environnement de l’Utah a déclaré vendredi qu’il commençait à voir de la fumée sur ses écrans dans le nord et l’est de l’État. Il a exhorté les résidents à éviter les efforts en plein air dans les zones où la fumée ou le brouillard est visible.

La fumée a créé une brume généralisée dans l’Idaho plus tôt dans la semaine, selon son département de la qualité de l’environnement.

Les incendies au Canada ont brûlé principalement dans la province de l’Alberta, où des milliers de résidents ont été évacués et les autorités régionales ont émis des alertes d’état d’urgence. Il y a aussi eu des incendies en Colombie-Britannique.

À Calgary et à Edmonton, les deux plus grandes villes de l’Alberta, l’impact sur la santé a été déterminé comme étant à «risque très élevé» samedi par la cote air santé du gouvernement canadien. Les groupes sensibles tels que les enfants et les personnes âgées ont été invités à éviter les efforts physiques en plein air et la population générale a été invitée à limiter les activités en plein air.

The Associated Press