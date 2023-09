La fumée des incendies de forêt au Canada a un impact sur la qualité de l’air dans le Nord-Est

La fumée remplit le ciel d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, dimanche, alors qu’un incendie incontrôlable dans une banlieue se propage rapidement, engloutissant plusieurs maisons et forçant l’évacuation des résidents locaux. (Kelly Clark/La Presse Canadienne via AP)

Une vague d’incendies de forêt en début de saison dans la province canadienne de la Nouvelle-Écosse répand de la fumée dans le nord-est. Les médias du Massachusetts au sud-est de la Pennsylvanie rapportent que les résidents peuvent sentir la fumée et la voir dans le ciel, et les experts avertissent que la diminution de la qualité de l’air présente des risques pour la santé des résidents.

Les incendies

Il y a un total de 14 incendies en Nouvelle-Écosse, dont le plus important, couvrant 43 095 acres, est le « plus grand incendie de forêt de l’histoire enregistrée » de la province, selon le gouvernement provincial. Les incendies ont détruit 200 maisons et provoqué des ordres d’évacuation pour 16 000 habitants. menace de se propager à Halifaxla capitale provinciale.

Les incendies de forêt en début de saison en Nouvelle-Écosse provoquent l’évacuation de milliers de personnes de leurs maisons. (Yasin Demirci/Agence Anadolu via Getty Images) (Agence Anadolu via Getty Images)

Les résidents du Nouveau-Brunswick voisin ont également dû évacuer 400 maisons. La province a connu samedi 15 incendies « sans précédent », selon le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs. dit plus tôt cette semaine.

« Cela a vraiment été déchirant, il y a vraiment beaucoup d’impuissance », a déclaré Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, lors d’une conférence de presse mercredi.

Les effets aux États-Unis

En raison des vents poussant la fumée vers le sud et l’ouest, les alertes sur la qualité de l’air du National Weather Service ont augmenté dans le sud du Michigan et du Wisconsin, le nord de l’Ohio et dans certaines parties de la Pennsylvanie, du New Jersey et de New York.

Le Massachusetts, en particulier dans la région de Boston, a connu un ciel nuageux à cause des incendies de forêt mercredi. Ce jour-là, et encore jeudi, le National Weather Service a émis une alerte de qualité de l’air de code orange pour Philadelphie et sa banlieue. Le ministère de l’Énergie et de la Protection de l’environnement du Connecticut a déclaré mardi que la qualité de l’air serait malsaine pour les groupes sensibles, et un rapport similaire a été publié ce jour-là pour l’État du Massachusetts.

« Les effets sur la santé de l’exposition à la pollution par les particules peuvent aller de relativement mineurs (par exemple, irritation des yeux et des voies respiratoires) à des effets sur la santé plus graves (par exemple, exacerbation de l’asthme et de l’insuffisance cardiaque, et décès prématuré) », selon l’Agence de protection de l’environnement.

La fumée provenant de l’incendie de forêt de Tantallon s’élève dimanche au-dessus des maisons de la ville voisine de Bedford, en Nouvelle-Écosse. (Éric Martyn/Reuters)

Le rôle du changement climatique

Il est inhabituel de constater une activité de feux de forêt aussi importante avant le début de l’été dans la région généralement climat froid et humidemais la hausse des températures due aux émissions de gaz à effet de serre rend le printemps plus chaud et intensifie les périodes de sécheresse.

La Nouvelle-Écosse a connu une chute de neige inférieure à la moyenne l’hiver dernier et, en avril, elle a reçu moins de la moitié de ses précipitations moyennes pour ce mois, ce qui en fait le mois d’avril le plus sec jamais enregistré.

« Ce qui est unique dans cette situation, c’est la période de l’année : le fait qu’elle se produit en mai et qu’elle se propage si rapidement », a déclaré Anthony Farnellmétéorologue en chef du média canadien Global News.

« Le changement climatique contribue à la volatilité », a déclaré Dave Meldrum, chef adjoint des pompiers d’Halifax, lors d’une conférence de presse lundi.

Le risque d’incendies de forêt en début de saison devrait augmenter à l’avenir à mesure que le changement climatique se poursuit.

« Le Canada dans son ensemble s’est réchauffé, y compris l’Est du Canada, et nous prévoyons un réchauffement encore plus important dans l’avenir. Donc, on s’attendrait effectivement à ce que le réchauffement augmente également les incendies dans l’est du Canada », a déclaré Nathan Gillett, chercheur scientifique à Environnement et Changement climatique Canada, un département du gouvernement fédéral canadien, à Global News.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a exhorté les gouvernements à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2030 et de 60 % d’ici 2035 afin de limiter l’ampleur du réchauffement climatique.

Des panaches de fumée s’élèvent d’un incendie de forêt qui fait rage dans la communauté d’Upper Tantallon, en Nouvelle-Écosse. (Ben Britton/via Reuters)

Les perspectives

Scott Tingley, directeur de la protection des forêts de la Nouvelle-Écosse, a déclaré que la plupart des incendies étaient « très probablement d’origine humaine ».

« Une grande partie de ces problèmes est probablement évitable », a-t-il déclaré.

Le temps sec et venteux en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick cette semaine a alimenté les incendies. La possibilité que la pluie arrive vendredi soir donne aux habitants un espoir d’aide, mais les experts ont averti que les éclairs provoqués par des orages peuvent en réalité aggraver la situation en déclenchant davantage d’incendies lorsqu’ils frappent des arbres desséchés.

La Nouvelle-Écosse a activité interdite dans les zones boiséesavec une attention particulière pour tout type de brûlure.