La fumée des feux de forêt se propage à nouveau. Voici comment vous pouvez protéger votre santé

Alors que d’intenses incendies de forêt continuent d’envoyer de la fumée dans certaines parties de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest, les experts disent qu’il est important que les résidents surveillent leur santé.

Voici quelques questions courantes sur les risques liés à la fumée des feux de forêt et des rappels sur la façon dont vous pouvez vous protéger lorsque la qualité de l’air s’effondre.

Pourquoi la fumée des feux de forêt est-elle mauvaise pour la santé ?

La fumée des feux de forêt contient un mélange dangereux de gaz, de polluants et de débris appelés particules. Les particules sont produites lorsque le feu brûle à travers les arbres, l’herbe et les bâtiments – y compris les maisons, qui contiennent des matériaux ménagers nocifs comme les métaux lourds, les piles et les plastiques synthétiques.

Certaines particules plus grosses sont faciles à voir, notamment la poussière, la saleté ou la suie, mais ce sont des particules invisibles à l’œil humain qui affectent votre santé.

Particules microscopiques appelées PM2,5 — qui peuvent être plus étroit qu’une mèche de cheveux humains – peuvent se retrouver dans vos poumons et même dans votre circulation sanguine lorsque vous êtes exposé à la fumée. Une fois que cela se produit, le système immunitaire réagit et provoque une inflammation.

Est-ce normalement aussi enfumé en août ? Le tableau de bord climatique de CBC News suit en temps réel les conditions actuelles et les événements météorologiques extrêmes à travers le Canada et les compare aux tendances historiques.

Une inflammation durable exacerbe les affections cardiaques et pulmonaires sous-jacentes comme l’asthme ou la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), qui est un groupe de maladies interférant avec le flux d’air et la respiration.

Les bébés, les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes sont également à risque.

Même les personnes en bonne santé peuvent avoir les yeux qui piquent, des sinus irrités, des maux de tête ou une respiration sifflante. Cela ne prend pas longtemps non plus: Santé Canada a déclaré il n’y a aucune preuve pour montrer que l’exposition à la fumée est sans danger à n’importe quel niveau.

REGARDER | Un résident de West Kelowna décrit la peur avec le feu, « de la fumée partout » : « Fumez partout » et beaucoup de peur, dit un résident de West Kelowna, en Colombie-Britannique Jason Chan, qui vit à West Kelowna, en Colombie-Britannique, parle d’avoir quitté sa maison après que son immeuble a perdu de l’électricité, ainsi que de la peur et de la tension suscitées par les incendies de forêt grandissants.

Dois-je rester à l’intérieur ?

Réduire votre exposition à la fumée est le meilleur moyen de protéger votre santé. Santé Canada recommande de rester à l’intérieur et de fermer les fenêtres les jours de fumée, ou déménager dans un centre de refroidissement s’il fait trop chaud à l’intérieur de votre maison pour le faire.

Les personnes qui veulent faire de l’exercice devraient trouver un espace intérieur ou s’arrêter complètement jusqu’à ce que le ciel se dégage.

« Ce que nous essayons de faire, c’est d’encourager les gens à être prudents et à rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées, avec votre ventilation en marche si vous le pouvez », a déclaré le Dr Courtney Howard, médecin urgentiste à Yellowknife.

Les experts recommandent de vérifier les prévisions de qualité de l’air avant de sortir.

« Ce que vous pouvez faire, c’est regarder la CAS, la cote air santé, et penser à modifier votre activité », a conseillé Samantha Green, médecin de famille à Unity Health Toronto et nouvelle présidente de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement.

Le CAS évalue la pollution de l’air et les niveaux de risque pour la santé dans diverses villes canadiennes sur une échelle de 1 à 10.

Un à trois représente un faible risque pour la santé, quatre à six un risque modéré et sept à 10 un risque élevé. Les niveaux de pollution très élevés sont considérés comme 10+.

REGARDER | Les conditions à Yellowknife sont toujours « difficiles » sous la fumée, dit le maire : Des conditions « difficiles » à Yellowknife au milieu d’une épaisse fumée, selon le maire Yellowknife a déclaré l’état d’urgence local lundi soir alors que les autorités mesurent les risques d’incendies de forêt à l’extérieur de la capitale. Le maire Rebecca Alty dit qu’il y a beaucoup d’anxiété parmi les résidents alors que la ville est aux prises avec une épaisse fumée, l’obscurité et la détérioration de la qualité de l’air.

Dois-je avoir un purificateur d’air?

Santé Canada recommande des appareils de purification de l’air qui utilisent des filtres à air à haute efficacité, bien qu’un purificateur d’air n’ait pas besoin d’être coûteux pour fonctionner.

Le Pacific Institute on Pathogens, Pandemics and Society et la BC Lung Foundation ont des instructions disponibles en ligne sur la façon de fabriquez votre propre purificateur d’air avec un ventilateur de boîte, un filtre à air et du carton.

Et si vous portiez un masque à l’extérieur ?

Si vous devez passer du temps à l’extérieur, Santé Canada recommande un masque de type respirateur bien ajusté (comme un N95 certifié NIOSH ou un respirateur équivalent) qui ne laisse passer aucun air entre le masque et le visage.

« L’une des choses que vous pouvez faire est d’obtenir des masques N95 bien ajustés », a déclaré Howard à CBC News. « On peut dire que ça va bien [because] lorsque vous inspirez, le masque aspire votre visage. Si vous pouvez sentir l’air venir sur les côtés, alors ce n’est pas un bon ajustement ou vous devrez peut-être l’adapter davantage à votre visage. »

Howard a noté que les masques aideront à filtrer les particules fines, mais pas les autres gaz de la fumée. Toute personne qui développe des symptômes, même en portant un masque, doit retourner à l’intérieur.

Si vous devez travailler à l’extérieur, consultez votre organisme provincial ou territorial de santé et de sécurité au travail ou votre autorité sanitaire locale pour obtenir des conseils sur la façon de travailler en toute sécurité.

Puis-je faire quelque chose pour limiter la fumée à l’intérieur de ma maison ?

En plus de garder les fenêtres fermées, assurez-vous que les joints autour des fenêtres sont correctement remplis. Vous pouvez utiliser une serviette humide pour couvrir les fissures. Santé Canada recommande de limiter la combustion d’encens, de chandelles ou de poêles à bois.

Une fois la fumée dissipée, assurez-vous d’ouvrir les fenêtres pour faire circuler de l’air frais.

Trouvez plus de conseils pour limiter la fumée dans votre maison ici.

Qu’en est-il de la santé mentale?

Les responsables reconnaissent que le ciel enfumé peut nuire à la santé mentale.

Howard a participé à une étude qui a interviewé 30 résidents de Yellowknife, qui subit des incendies de forêt chaque année. Dans l’étude, on leur a demandé ce que cela faisait de vivre une longue période d’air enfumé en 2014.

« Ce que les gens nous ont dit, c’est qu’ils se sentaient anxieux et irritables », a-t-elle a déclaré à CBC News. « Ils étaient enfermés, avaient cette fièvre de la cabine … beaucoup de commentaires sur la diminution de l’activité physique. Et donc, bien sûr, ce que cela signifie, c’est que les gens perdent le bénéfice du traitement que nous savons que nous obtenons en étant dehors dans la nature, en faisant de l’exercice. »

Santé Canada a déclaré que bien manger, dormir suffisamment et rester en contact avec ses amis ou sa famille peuvent aider à réduire le stress et l’anxiété.