La fumée des feux de forêt recouvre la province alors que les vents violents accélèrent le risque d’incendie en Alberta

Alors que de puissants vents changeants attisent les flammes des incendies de forêt qui brûlent à travers l’Alberta, la lutte pour protéger les communautés devient une bataille de plus en plus imprévisible.

Les vents violents et la chaleur accablante continuent d’aggraver le risque pour les collectivités du centre et du nord de l’Alberta.

Mardi après-midi, la responsable de l’unité d’information sur les feux de forêt de l’Alberta, Christie Tucker, a déclaré que 86 incendies de forêt brûlaient à l’intérieur des zones de protection des forêts de l’Alberta, dont 24 classés comme incontrôlables.

Les responsables des urgences préviennent que les prévisions capricieuses dans les jours à venir augmenteront le risque de comportement extrême des incendies et rendront les conditions plus dangereuses sur le terrain.

Le ministre des Forêts, des Parcs et du Tourisme de l’Alberta, Todd Loewen, a déclaré que les pompiers volontaires pourraient bientôt être rémunérés pour leurs efforts.

« Nous comprenons qu’avec le manque de rémunération pour ces bénévoles (cela) peut créer des obstacles car certains pourraient ne pas être en mesure de quitter leur emploi régulier pour rejoindre les efforts de lutte contre les incendies ou poursuivre leur travail désintéressé », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi.

Il a déclaré que la province aiderait les municipalités, les Premières nations et les établissements métis à couvrir les coûts. Les communautés paieront, puis soumettront des réclamations au gouvernement pour être remboursées.

« Dans la mesure du possible, l’Alberta utilisera les programmes d’aide en cas de catastrophe existants pour rembourser les autorités locales pour l’indemnisation des pompiers volontaires », a déclaré Loewen.

L’étendue de la fumée des feux de forêt en Amérique du Nord au 16 mai 2023. (Office of Satellite and Product Operations/National Oceanic and Atmospheric Administration)

Des vents forts ont apporté une épaisse fumée des incendies de forêt plus au sud, recouvrant des communautés telles qu’Edmonton et Calgary. Lundi, alors que la pollution par la fumée se propageait à travers l’Alberta et au-delà, des déclarations spéciales sur la qualité de l’air avaient été publiées pour une grande partie de la province.

La fumée, cependant, n’est pas toujours une indication qu’un incendie à proximité est plus actif, selon Tucker.

« La fumée a en fait aidé à créer des conditions plus fraîches dans certaines régions et jusqu’à présent, nos incendies de forêt ont été légèrement moins actifs que prévu », a-t-elle déclaré.

« Nous constatons aujourd’hui une poursuite des vents du nord-ouest en rafales qui continueront d’affecter le mouvement de la fumée dans la province. Dans ces conditions, nous avons constaté une certaine croissance d’un certain nombre d’incendies de forêt hier, en particulier dans les régions au nord et à l’ouest d’Edmonton, et c’est fait travailler dur les pompiers. »

Dans certaines collectivités, dont Drayton Valley, Edson et Grande Prairie, la qualité de l’air était si mauvaise qu’elle était classée 10 ou plus sur la cote air santé, le niveau de risque le plus élevé de pollution atmosphérique.

Modification des ordres d’évacuation

Environ 19 500 personnes ont été chassées de chez elles, selon des responsables qui se sont exprimés mardi. Les responsables militaires qui ont informé le premier ministre Justin Trudeau lundi ont déclaré qu’au moins 36 communautés étaient menacées par les flammes.

Mais certains évacués seront bientôt autorisés à rentrer chez eux.

Mardi après-midi, un ordre d’évacuation a été partiellement levé pour Drayton Valley et certaines parties du comté de Brazeau dans le centre de l’Alberta, permettant une rentrée échelonnée pour certains dans certaines régions.

Adam Norris arrosait sa propriété près de Drayton Valley avec de l’eau lundi matin, plus d’une semaine après qu’un incendie ait incendié sa ferme et ses terres. Une maison, un garage, des véhicules, des animaux et des biens familiaux irremplaçables ont été perdus.

« [I’m] courir avec beaucoup de café et d’adrénaline », a déclaré Norris alors qu’il continuait à lutter contre les points chauds qui ont éclaté après le week-end chaud.

Kara Westerlund, conseillère et préfet adjointe du comté de Brazeau, a déclaré que traverser une zone incendiée autour de la ville était déchirant.

« J’ai grandi dans cette communauté. J’y ai vécu plus de 30 ans ; j’y élève ma famille. Il m’en faut beaucoup pour pleurer, et ma fille et moi braillions au moment où nous avons atteint la vallée de la rivière, quand nous avons vu l’ampleur des dégâts et du carnage que le feu a causés à la communauté », a-t-elle déclaré à CBC.

« Nous avons des familles – nous avons perdu au moins cinq maisons à ce stade. C’est absolument dévastateur. Je sais que ce ne sont que des choses, mais quand vous le voyez, c’est juste – c’est difficile de trouver les mots. »

Les ordres d’évacuation pour certaines parties du comté de Grande Prairie ont également été levés mardi après-midi, certaines zones étant toujours en alerte.

Mais dans une autre partie du nord de l’Alberta, la ville de Swan Hills a émis des ordres d’évacuation mardi alors qu’un incendie de forêt échappait à tout contrôle dans le nord-ouest.

Environ 1 300 habitants de la ville ont reçu l’ordre d’évacuer vers Barrhead, à environ 100 kilomètres au sud-est.

Les résidents du comté de Yellowhead, dans le centre-ouest de l’Alberta, ont reçu l’ordre d’évacuer tard lundi soir en raison d’un incendie de forêt à l’est du lac Shining Bank. Le Holiday Inn d’Edson est le centre d’accueil d’urgence pour les personnes évacuées.

Plus tôt lundi, la ville de Valleyview, dans le nord-ouest de l’Alberta, a ordonné une évacuation après qu’un incendie a sauté une barrière destinée à le ralentir.

Les évacués ont été invités à parcourir environ 175 kilomètres au sud jusqu’à Whitecourt, et les véhicules ont étouffé l’autoroute lundi alors que les 1 850 habitants de la ville s’enfuyaient.

La province a également émis lundi une alerte d’évacuation officielle pour l’établissement métis de Peavine dans le nord de l’Alberta. La communauté, cependant, avait déjà commencé à évacuer dimanche.

Un incendie brûle maintenant à moins de quatre kilomètres des maisons de la communauté, a déclaré Gauchier dans une interview mardi.

Il a dit qu’aucune maison n’a été détruite, mais les habitants sont anxieux, espérant que les pompiers pourront tenir la ligne.

« Hier a été toute une journée. Les vents ont baissé », a-t-il déclaré. « Cela a poussé beaucoup de fumée épaisse dans la zone, de sorte que les personnes qui n’étaient pas encore parties ont commencé à paniquer et celles qui l’avaient fait se demandaient si elles auraient encore une maison.

« Les vents ont changé et ils se dirigent vers le sud en direction de la communauté, nous sommes donc en alerte maximale aujourd’hui. »

Alors que des milliers de personnes fuient leur domicile, dorment dans des chambres d’hôtel et des centres d’accueil, d’autres reviennent pour évaluer les dégâts.

REGARDER | High Level est inondé de personnes évacuées par le feu : Les incendies de forêt dans l’ouest du Canada poussent les gens et les ressources à la limite Des centaines de pompiers de partout au Canada aident à lutter contre les incendies de forêt qui font rage en Alberta, tout comme l’aggravation de la situation des incendies de forêt en Colombie-Britannique commence à siphonner les ressources.

« Je me demande comment nous pouvons aider tout le monde »

Environ 1 000 personnes évacuées de Fox Lake, à l’est de High Level, se sont maintenant réfugiées dans la communauté voisine de John D’Or Prairie. Les gens se sont réfugiés dans l’école de la communauté et dans les arrière-cours.

Deux camps avec suffisamment d’espace pour 1 000 personnes sont maintenant mis en place près de l’école John D’Or Prairie.

Fox Lake est l’une des trois communautés qui composent la Nation crie de Little Red River. La communauté a été durement touchée par les incendies de forêt.

Dwayne Laboucan, directeur de la gestion des urgences pour la Première Nation, a décrit l’évacuation de la région éloignée de Fox Lake comme chaotique.

« Tout le monde arrivait en péniche et en bateau », a-t-il dit. « Nous n’avons pas de pont.

« Si nous n’avions pas eu suffisamment de temps pour les faire passer, nous aurions peut-être pu perdre des vies parce que c’est à quel point ça a mal tourné. »

Utilisez le curseur ci-dessous pour voir l’étendue des dégâts causés par le feu dans la zone au nord de Lobstick et à l’ouest de Wildwood.

Plus de 100 structures ont été détruites à Fox Lake avant que le feu ne commence à se déplacer vers le nord en direction de la communauté de Garden River, une autre communauté de la nation crie de Little Red River.

Laboucan a déclaré que les résidents de Garden River ont commencé à s’auto-évacuer. Le feu n’a pas sauté la rivière de la Paix, mais s’est rapproché des berges de la rivière et de la communauté, a-t-il déclaré.

Les évacués de Fox Lake sont impatients de revenir, mais ont du mal à accepter la nouvelle qu’ils n’auront peut-être pas de maison à leur retour, a déclaré Laboucan.

« Quand ils ont appris la nouvelle, ils étaient dévastés. … C’est leur maison et ils n’ont pas l’habitude de quitter la communauté », a-t-il déclaré.

« Les blessures se rouvriront quand ils verront leurs maisons carbonisées. »

La ville de High Level, dans le nord de l’Alberta, a du mal à trouver de la place pour l’afflux de personnes fuyant plusieurs incendies de forêt actifs dans la région.

La ville a été confrontée à la menace d’incendies de forêt au cours des années passées, et la communauté n’a pas été épargnée pendant cette saison des incendies de forêt sans précédent, avec plusieurs incendies de forêt qui ont brûlé dans la région.

Le maire de haut niveau Crystal McAteer a déclaré qu’il était déchirant de voir autant de personnes évacuées inonder le centre d’accueil de la ville. Les habitants se sont regroupés pour les aider, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, McAteer surveille l’horizon jour et nuit à la recherche de signes d’éruptions et de flammes rapides. Voir les vents se déplacer vers le sud dans la soirée de lundi était énervant, a-t-elle déclaré.

« Pour le moment, nous ne sommes pas menacés, mais juste la dévastation et le traumatisme des gens – je me demande comment nous pouvons aider tout le monde. »