La fumée des feux de forêt persiste dans le centre et l’est de la Colombie-Britannique, mais devrait se dissiper bientôt

La fumée soufflant vers le sud des grands incendies de forêt dans le nord-est de la Colombie-Britannique et le nord-ouest de l’Alberta continue d’affecter la qualité de l’air dans toute la province jeudi, bien que les zones touchées soient moins étendues qu’hier.

Environnement Canada a émis un bulletin de ciel enfumé pour les régions de l’est et du centre de la Colombie-Britannique le jeudi 15 juin. Les régions sont touchées ou risquent d’être touchées par la fumée au cours des prochaines 24 heures.

Cependant, la fumée devrait se dissiper de la Colombie-Britannique jusqu’à aujourd’hui et au cours de la fin de semaine alors que les flux de l’ouest poussent la fumée vers l’est en Alberta.

Une carte des prévisions de fumée sur firesmoke.ca montre le transfert de fumée de la Colombie-Britannique vers l’Alberta vers la fin de vendredi et tôt le samedi.

La fumée des grands incendies dans le nord-est de la Colombie-Britannique se dirige vers les collectivités plus au sud. L’augmentation de la fumée et la diminution de la visibilité devraient persister dans certaines parties de la province jusqu’à vendredi. Consultez le dernier avis sur la qualité de l’air : https://t.co/vxIwr9ApwC #BCWildfire – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 14 juin 2023

Mercredi, la météorologue de la qualité de l’air Gail Roth a déclaré que le temps plus frais et humide de mardi avait ouvert la porte à la fumée dans les régions du centre et de l’est de la province.

«Nous avons essentiellement eu cette grande bande de fumée dans la moitié est de la province», a déclaré Roth, ajoutant que la fumée atteignait l’Okanagan tôt mercredi après-midi.

On s’attendait à ce que la fumée se dirige vers le coin sud-est de la Colombie-Britannique dans la nuit de mercredi, mais le bulletin de jeudi montre que la fumée cesse juste au nord de Kelowna, laissant la région de Cranbrook intacte.

Les conditions de fumée peuvent changer rapidement sur de courtes distances et peuvent varier considérablement d’heure en heure. Les personnes ayant des problèmes de santé préexistants, des infections respiratoires, les personnes âgées, les femmes enceintes et les nourrissons, les enfants et les personnes sensibles sont plus susceptibles d’éprouver des effets sur la santé suite à l’exposition à la fumée.

Brendan Shykora

feux de forêt en Colombie-BritanniqueOkanaganfeu de forêtfumée de feu de forêt