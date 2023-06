La fumée des feux de forêt est dans nos maisons. Voici comment éliminer les particules toxiques

Alors que la fumée de centaines de feux de forêt incontrôlables danse et s’attarde au-dessus de centaines de communautés nord-américaines, les experts mettent en garde contre la risques pour la santé humaine liés aux particules toxiques ces nuages ​​portent.

Et parce qu’aucune maison n’est parfaitement étanche, la qualité de l’air à l’intérieur peut toujours être affectée.

« En moyenne, quel que soit le niveau de pollution de l’air à l’extérieur, il y en a probablement environ la moitié à l’intérieur », explique Dan Westervelt, professeur agrégé de recherche à la Climate School de l’Université de Columbia.

« Et donc, quand vous parlez du genre de niveaux que nous avons vus dans les États-Unis du centre de l’Atlantique, la moitié de cela est encore assez dangereuse. »

Alors, comment cette fumée peut-elle pénétrer dans nos maisons ?

Vérifier les portes, les fenêtres, les évents

Naturellement, les plus grandes ouvertures de nos maisons vers l’extérieur sont généralement les portes et les fenêtres. Mais même lorsqu’ils sont fermés, explique Amy Li, spécialiste de la qualité de l’air à l’Université de Waterloo, les particules de fumée peuvent toujours « s’infiltrer dans votre pièce par toutes les fissures et les fuites de l’enceinte du bâtiment ».

Les experts recommandent de fermer toutes les fenêtres ouvertes pour empêcher les particules nocives présentes dans la fumée des feux de forêt. (Ben Nelms/CBC)

Une autre source que les gens peuvent ne pas prendre en compte est le système de ventilation de certains bâtiments. Conçu intentionnellement pour apporter de l’air frais dans un appartement ou un condo, Li dit que les particules pourraient être transportées à travers ces systèmes.

« C’est intéressant car nous avons généralement besoin d’air frais extérieur pour traiter les polluants intérieurs », a déclaré Li, rappelant le besoin d’air frais ces dernières années pour réduire la transmission du COVID. « Mais dans ce cas on n’en veut pas si ce n’est pas filtré. »

Bouchez les fuites

Fermer ces portes et ces fenêtres est la première étape pendant les jours où le Cote air santé indique un risque élevé pour la santé, disent les experts.

Li suggère également que si vous connaissez des zones de votre maison qui fuient de l’air de l’extérieur ou portent un courant d’air, elles peuvent être bloquées avec des chiffons ou des serviettes.

Vérifiez vos filtres à air

Il est important de maintenir la circulation de l’air intérieur, car ces saisons de feux de forêt coïncident généralement avec des températures estivales chaudes. Effet de la chaleur sur le corps humain peut prendre plusieurs formes et les systèmes de climatisation peuvent aider – avec la bonne filtration et la bonne source d’air.

« Vous voulez vous assurer que votre système de ventilation est en marche et que vous avez des filtres à air de bonne qualité sur votre système de ventilation », a suggéré Roshini Kassie, spécialiste au bureau de la qualité de l’eau et de l’air de Santé Canada.

Kassie réitère que les systèmes doivent faire recirculer l’air, et non l’extraire de l’extérieur. Pour les appartements, Li suggère d’examiner l’unité de traitement d’air, qui se trouve généralement dans sa propre armoire.

« Vérifiez s’il a un filtre à haute efficacité », a décrit Li. « Si vous remarquez que le filtre existant est vraiment sale, envisagez peut-être de remplacer le filtre. »

Utiliser des purificateurs d’air portatifs

Pour les personnes qui n’ont pas de système de ventilation, plusieurs experts désignent un purificateur d’air portable comme solution. Cependant, tous ces appareils ne sont pas créés égaux, alors Kassie souligne les conseils de Santé Canada concernant ce qu’il faut chercher .

Voici quelques conseils courants :

Recherchez de l’air particulaire à haut rendement (HEPA) filtres.

filtres. Assurez-vous que l’appareil est conçu pour taille de la pièce que vous avez .

. Évitez les appareils qui produisent de l’ozone, car cela peut avoir un impact sur votre santé (cela fait partie de ce qui entre dans le calcul de la CAS).

Si vous avez un de ces appareils, Li dit qu’il est important de les faire fonctionner aussi souvent que possible et de les placer là où les gens vont être.

« Le but ici est vraiment de protéger les occupants », a déclaré Li à CBC News, montrant un purificateur d’air placé juste derrière sa chaise.

Des purificateurs d’air portables avec des filtres HEPA comme celui-ci ont été utilisés pour réduire la transmission du COVID en capturant de petites particules dans l’air. (Evan Mitsui/CBC)

« Si vous avez une grande salle familiale où la plupart des gens vont se rassembler, peut-être après le dîner, placez-y un purificateur d’air portable pour aider à améliorer la qualité de l’air. »

Visitez des espaces communautaires sécuritaires

Les experts soulignent que ces stratégies – utiliser des purificateurs d’air portables, une ventilation intérieure filtrée et limiter les activités de plein air – ne sont pas toujours accessibles. La solution peut donc se trouver à l’extérieur de la maison.

Les experts suggèrent que les villes peuvent mettre en place des centres de secours pour les jours enfumés, similaires aux centres de refroidissement qui aident les gens à éviter les dangers de la chaleur extrême. (Ben Nelms/CBC)

« Beaucoup de gens, s’ils ne peuvent pas contrôler ou garder l’air pur dans leur maison, ils doivent aller quelque part où il y a de l’air pur », a déclaré Kassie, en utilisant des exemples de centres communautaires, de centres commerciaux et de bibliothèques publiques. Elle indique plus Directives de Santé Canada aux villes et aux provinces de créer ces zones de sécurité en prévision et pendant les incendies de forêt.

« Différentes municipalités peuvent mettre en place ce bâtiment ou un espace comme celui-là pour inviter les gens à venir faire une pause dans la fumée. »

Faites confiance à votre nez

Un rappel important alors que les avertissements de fumée et d’avertissement se lèvent pour certaines communautés, selon les experts, est de laisser entrer l’air frais.

Bien que la vérification de la cote air santé puisse être un bon indicateur pour savoir quand le faire, Li dit qu’il est toujours utile de suivre son nez.

« Je pense que ce qui est encore plus important, c’est de faire confiance à votre propre sentiment ou à votre propre odeur de fumée », a déclaré Li, car les stations de surveillance de la qualité de l’air ne sont pas toujours proches de chez vous.