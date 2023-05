La fumée des feux de forêt en Alberta s’étend à travers le pays, créant un ciel brumeux

La fumée des incendies de forêt qui font rage en Alberta s’étend maintenant à travers le pays, créant un ciel brumeux dans plusieurs provinces.

Près de 30 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile tandis qu’environ 90 incendies de forêt brûlent en Alberta, dont 25 répertoriés comme incontrôlables en date de mardi matin.

Une carte de suivi en temps réel créée par AirNow, qui surveille les incendies de forêt et la qualité de l’air en Amérique du Nord, montre l’étendue de la portée de la fumée des incendies.

La carte montre comment la fumée a d’abord voyagé vers le nord, puis dans le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest avant de se diriger vers l’est jusqu’au Nunavut.

De là, la fumée s’est dirigée vers le sud sur des parties du Manitoba et du sud-est de l’Ontario et du Québec. Les cartes montrent le flux plus épais de la fumée atteignant les États de la Nouvelle-Angleterre et aussi loin au sud que la Virginie. Cliquez ici pour voir la carte de suivi en direct en temps réel.

Lundi, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a noté que le ciel brumeux dans le nord et l’est de l’Ontario était le résultat de la fumée des feux de forêt, cependant, aucune déclaration sur la qualité de l’air n’a été publiée dans la province.

Des déclarations sur la qualité de l’air sont en vigueur pour de grandes parties de l’Alberta, jusqu’en Saskatchewan. et en Colombie-Britannique en raison de la fumée des feux de forêt.

« La qualité de l’air et la visibilité dues à la fumée des feux de forêt peuvent fluctuer sur de courtes distances et peuvent varier considérablement d’heure en heure », a averti mardi ECCC. « La fumée des feux de forêt peut être nocive pour la santé de tous, même à de faibles concentrations. »

Le gouvernement provincial de l’Alberta a déclaré samedi l’état d’urgence. Plusieurs provinces aident à lutter contre les incendies de forêt en envoyant du matériel et des pompiers en Alberta.