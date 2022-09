La fumée des incendies de forêt en Colombie-Britannique, à Washington et en Idaho s’est propagée vers l’est, provoquant des avis sur la qualité de l’air de l’île de Vancouver à l’Alberta.

Environnement Canada maintient avis pour une partie du nord-est de la Colombie-Britannique et la moitié sud de la province et a étendu les déclarations sur la qualité de l’air dans le sud de l’Alberta.

Il avertit que les particules fines contenues dans la fumée sont susceptibles d’augmenter au cours de la journée.

La carte des prévisions de fumée BlueSky Canada montre peu de soulagement des conditions troubles au cours des 72 prochaines heures.

Les incendies de forêt qui contribuent à la fumée comprennent un incendie de 287 kilomètres carrés près de Hudson’s Hope, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, qui a forcé plus de 1 000 personnes à quitter leur domicile.

Le BC Wildfire Service affirme que les équipes s’efforcent de contenir le flanc est de l’incendie présumé causé par la foudre, qui menace Hudson’s Hope ainsi que le barrage WAC Bennett, un générateur d’électricité clé pour la province.

Les flammes se trouvaient à seulement quatre kilomètres du barrage WAC Bennett lundi après-midi.

“Ces barrages et leurs centrales sont des infrastructures publiques essentielles. Compte tenu de cela, les deux installations continueront d’être exploitées avec un personnel limité”, a déclaré BC Hydro dans un communiqué.

L’organisation a déclaré qu’il était également possible de faire fonctionner le barrage à distance, si cela s’avérait nécessaire, et que leurs structures sont en béton et ne sont pas facilement endommagées par un incendie.

Des incendies à l’est de Vancouver ont également déclenché des ordres d’évacuation et des alertes à l’ouest et à l’est de Hope, ainsi que la fermeture des voies en direction est de l’autoroute 1. Une voie en direction est a depuis été rouverte.

Le feu de forêt de Flood Falls, classé comme incontrôlable, brûle sur un terrain très escarpé, ce qui a rendu son accès difficile pour les équipes de pompiers au sol. Le service des incendies de forêt a déployé des hélicoptères pour balayer les flancs est et ouest de cet incendie.

Le maire du district de Hope a déclaré à CBC La première édition que la fumée complique les efforts de lutte contre les incendies.

“La visibilité est si mauvaise qu’ils ne peuvent pas voler et même les hélicoptères ont parfois du mal à s’approcher suffisamment”, a déclaré le maire Peter Robb.

Il dit que la qualité de l’air reste mauvaise dans sa communauté et que la situation des incendies reste pratiquement inchangée.

“Il continue de croître et de se déplacer vers l’ouest”, a-t-il déclaré. “Cela s’éloigne de notre communauté, donc cela affectera davantage [the communities of] Laidlaw et Popkum, mais depuis la dernière mise à jour … il n’y a ni bâtiments ni propriétés [in Hope] qui sont touchés en ce moment.”

Le district régional de Fraser Valley a émis des ordres d’évacuation pour cinq propriétés à Laidlaw, à environ 14 kilomètres au sud-ouest du centre-ville de Hope.