La fumée des feux de forêt dans l’ouest atteint la côte est et nuit à la qualité de l’air

La fumée et les cendres des incendies de forêt ont été transportées par le courant-jet et les vents transcontinentaux, déclenchant des alertes sanitaires à des milliers de kilomètres, y compris le Haut-Midwest et le nord-est, a déclaré le National Weather Service.

Dans le sud de l’Oregon, le Bootleg Fire, le plus grand incendie de la saison, a brûlé près de 400 000 acres et est devenu si intense qu’il génère suffisamment de chaleur et d’énergie pour changer le temps.

SANTA MONICA, Californie – La fumée des incendies de forêt en provenance du Canada et de l’ouest des États-Unis s’est propagée à travers le continent cette semaine, créant un ciel rempli de brume et une qualité de l’air malsaine jusqu’à New York, le New Jersey et la Pennsylvanie.

Les vents du nord ont transporté la fumée des incendies de forêt du nord de la frontière canadienne au Minnesota, incitant les autorités de l’État à émettre une alerte qualité de l’air.

À New York, une brume épaisse couvrait l’horizon de Manhattan et l’indice de qualité de l’air pour les particules fines a atteint une fourchette malsaine bien au-dessus du seuil de 100 après que des vents ont soufflé de la fumée en provenance d’États comme la Californie, l’Oregon et le Montana.

D’autres villes, dont Philadelphie et Boston, ont également connu des lectures d’IQA supérieures à 150, un niveau considéré comme malsain pour tous et nettement supérieur aux recommandations d’exposition de l’Organisation mondiale de la santé. Ces villes, ainsi que Washington et Baltimore, font l’objet d’alertes sur la qualité de l’air.

Plus des trois quarts de l’Ouest sont en proie à une grave sécheresse, selon l’US Drought Monitor, et le changement climatique a créé des conditions plus chaudes et plus sèches qui provoquent des incendies de forêt plus intenses et plus fréquents.

Bien qu’il ne soit pas sans précédent que la fumée des feux de forêt occidentaux parcoure de longues distances, elle ne le fait généralement que plus tard en été et en automne. La fumée reste également généralement à des niveaux élevés dans l’atmosphère et n’affecte pas la qualité de l’air à des niveaux inférieurs.

Les responsables de la santé ont suggéré que les personnes vivant dans des zones où la qualité de l’air est particulièrement mauvaise devraient porter des masques filtrés et éviter les exercices intenses à l’extérieur.