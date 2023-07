La fumée des feux de forêt cause-t-elle plus d’yeux roses? Les experts disent peut-être

Si vous avez ressenti une brûlure aux yeux après avoir passé du temps à l’extérieur au cours des derniers mois, cela pourrait être plus courant que vous ne le pensez – selon certains experts, la mauvaise qualité de l’air causée par les incendies de forêt qui font rage au Canada affecte plus de juste nos poumons.

La mauvaise qualité de l’air causée par la fumée des feux de forêt pourrait entraîner plus de cas de conjonctivite et d’irritation des yeux que d’habitude cette année, avertissent les experts.

« J’ai eu beaucoup de patients qui se plaignent simplement d’irritation des yeux, ou ceux qui ont déjà les yeux secs, qui constatent vraiment que leurs symptômes agissent en quelque sorte », a déclaré Mili Roy, un ophtalmologiste pratiquant activement à Oakville, en Ontario. , a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

Roy, qui est également professeur adjoint au département d’ophtalmologie de l’Université de Toronto, a déclaré qu’au début du printemps, il y avait plus de patients qui arrivaient avec leurs allergies saisonnières « bien pires à cause du changement climatique.

« Maintenant que nous sommes en quelque sorte plus loin dans l’été, nous voyons plus de gens avec juste des yeux irrités », a-t-elle déclaré. « Mais surtout les jours de mauvaise qualité de l’air. »

La conjonctive est une couche de tissu recouvrant le devant du globe oculaire et l’inflammation de cette couche est appelée conjonctivite. Lorsque la conjonctivite est causée par une infection virale, elle est plus communément appelée «œil rose», mais la conjonctivite peut également être causée par des produits chimiques, des allergènes ou d’autres irritants dans l’air.

« Ce que nous voyons, c’est que la fumée des feux de forêt crée un irritant externe pour les yeux », a déclaré Roy. « Cela produit donc une forme de ce que nous appelons une conjonctivite due à cette irritation externe. Et l’autre chose qui se passe avec la fumée des feux de forêt, c’est qu’avec toutes les toxines qui sont dans l’air, cela agit aussi un peu comme un allergène. Cela peut donc causer un peu de conjonctivite allergique (également).

Les incendies de forêt ont causé des niveaux record de mauvaise qualité de l’air au cours des dernières semaines seulement.

La semaine dernière, la qualité de l’air à Toronto était la pire au monde selon un traqueur suisse de la qualité de l’air. Quelques jours auparavant, Montréal avait la pire qualité de l’air au monde, tout cela à cause du smog produit par les feux de forêt dans le nord du Québec.

Lorsqu’une personne est exposée à des irritants dans l’air, elle peut ressentir ces effets non seulement dans ses poumons, mais aussi dans ses yeux.

« Cela a tendance à provoquer des brûlures aux yeux et des larmoiements. Parfois, cela peut causer une certaine sensibilité à la lumière », a déclaré Roy. « Plus rarement, cela peut vous causer un peu de pertes fines ou aqueuses, mais rien de vraiment épais ou purulent, ce qui est plus typique d’une conjonctivite infectieuse, qui est votre œil rose classique. »

Il n’est pas surprenant que la fumée des feux de forêt puisse être une source d’irritation des yeux, selon Dan Riskin, spécialiste des sciences et de la technologie de CTV News.

« Tout type de fumée, des cigarettes aux gaz d’échappement des voitures, peut provoquer une grave irritation des yeux », a-t-il déclaré à CTVNews.ca dans un e-mail.

Une étude australienne publiée l’année dernière a examiné les effets de la fumée des feux de forêt et de la pollution de l’air sur les yeux et a constaté qu’il existait « des preuves solides que la fumée des feux de forêt et d’autres sources de pollution de l’air ont des effets nocifs sur la surface oculaire ».

« Après un incendie de forêt près de Canberra, 73% des personnes y ont déclaré avoir ressenti une irritation des yeux », a déclaré Riskin, un chiffre qui, a-t-il ajouté, était cinq fois « plus élevé que les endroits sans incendie de forêt ».

Les chercheurs ont noté que nous ne savons toujours pas quels dommages à long terme aux yeux peuvent provenir de la fumée des feux de forêt.

L’une des difficultés à prévenir cette irritation des yeux est qu’il n’existe pas encore de mesure claire de la qualité de l’air ou du temps qu’une personne doit passer à l’extérieur dans l’air pour qu’elle soit à risque d’irritation des yeux.

Cela diffère d’une personne à l’autre, a déclaré Roy.

« L’une des choses qui ont tendance à rendre certaines personnes plus sensibles sont celles qui ont l’œil sec pour commencer », a-t-elle déclaré. « Et la sécheresse oculaire est une affection très courante. Ainsi, la sécheresse oculaire aura tendance à augmenter simplement la sensibilité aux irritants externes, en général, et certainement à inclure des choses comme cette exposition à la fumée des feux de forêt.

Marisa Sit, ophtalmologiste à l’unité d’ophtalmologie complète du Donald K. Johnson Eye Institute, qui fait partie du réseau universitaire de santé, a déclaré à CTVNews.ca qu’il n’y a « vraiment aucun horodatage que vous pourriez mettre dessus », en termes de comment prédire si et quand vos yeux pourraient commencer à vous faire mal à l’extérieur un jour où la qualité de l’air est mauvaise.

« Cela varie vraiment entre les individus et leur type de condition préexistante de leurs yeux », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Elle a noté qu’elle est une spécialiste et qu’elle n’est donc pas le premier point de contact qu’un patient souffrant d’irritation oculaire aurait, mais a ajouté qu’elle a entendu des collègues dire qu’il y avait plus de patients qui venaient les jours où la qualité de l’air était particulièrement mauvaise.

« Les gens se plaignent que lorsqu’ils sont à l’extérieur, leurs yeux sont plus irrités, tout comme leur gorge est plus irritée, leur respiration semble être irritée, ce genre de choses », a-t-elle déclaré.

COMMENT APAISER L’IRRITATION DES YEUX

La majorité des moyens de traiter l’irritation des yeux causée par une mauvaise qualité de l’air sont en grande partie des « mesures de bon sens », a déclaré Roy.

Si vous faites attention à vos symptômes lorsqu’ils commencent tout juste, entrer à l’intérieur peut empêcher l’aggravation de ces symptômes.

« Essayez de sortir autant que possible de cet environnement dans un environnement avec peut-être de l’air filtré à l’intérieur », a-t-elle déclaré. Et l’autre chose est que, parfois, c’est juste un soulagement de lubrifier les yeux avec quelque chose comme des larmes artificielles sans conservateur qui ont juste aidé à diluer en quelque sorte les irritants de surface qui causent les symptômes en premier lieu.

Sit, qui est également chargé de cours à l’Université de Toronto au Département d’ophtalmologie et des sciences de la vision, a fait écho à la recommandation, ajoutant que les larmes artificielles peuvent « aider à apaiser vos yeux » et « évacuer certains des irritants ».

Elle a dit que des compresses fraîches peuvent également apaiser certaines irritations.

Beaucoup de gens ne peuvent pas simplement entrer à l’intérieur lorsque la qualité de l’air est mauvaise, comme ceux qui travaillent à l’extérieur. Ceux qui savent qu’ils vont passer de longues heures à l’extérieur les jours avec un indice de qualité de l’air inquiétant pourraient se préparer à gérer l’irritation des yeux en ayant des lunettes de protection à portée de main.

« Si vous devez être à l’extérieur et que vous travaillez, peut-être que des lunettes seraient une bonne idée, si vous êtes préoccupé par la qualité de l’air extérieur », a déclaré Sit.

Selon la personne, sa susceptibilité à l’irritation des yeux et le type de qualité de l’air auquel elle a été exposée, la durée de l’irritation peut varier.

« Si l’œil était devenu assez irrité au départ, cela peut prendre un peu plus de temps pour s’installer », a déclaré Roy. « Nous parlons probablement de plusieurs heures plutôt que de plusieurs jours, c’est probablement l’estimation la plus réaliste. »

LA FUMÉE DES FEUX DE FORÊT, LES IMPLICATIONS SUR LA SANTÉ ET LA CRISE CLIMATIQUE

Selon les experts, ce problème va bien au-delà de l’irritation des yeux, car la mauvaise qualité de l’air s’accompagne de toute une gamme de problèmes de santé.

« Alors que la qualité de l’air se détériore, nous nous inquiétons des risques à long terme pour nos poumons et des choses comme ça », a déclaré Sit. « Et de la même manière, je pense que nous sommes également préoccupés par le risque à long terme d’irritation chronique de vos yeux. »

Roy a déclaré que le cœur du problème réside dans notre besoin de lutter contre le changement climatique.

« La crise climatique est la plus grande crise sanitaire de la planète, sans conteste », a-t-elle déclaré. «Et étroitement liée à cela, il y a cette crise sanitaire massive due à la pollution de l’air et aux toxines que nous respirons. Et la racine commune est que les combustibles fossiles alimentent les deux. »

Elle a souligné que cela signifie que les solutions peuvent être trouvées dans le problème lui-même.

« (Si) nous sommes en mesure d’abandonner rapidement les combustibles fossiles et que nous avons tant d’options meilleures et moins chères, nous aurons d’énormes avantages pour la santé publique dans le monde entier », a-t-elle déclaré.

« Cette semaine seulement, en tant qu’ensemble planétaire, nous venons d’établir deux records planétaires pour les jours les plus chauds sur Terre que nous ayons jamais vus. Et nous savons que les températures chaudes sont directement liées à l’activité des feux de forêt. Je suis donc profondément inquiet. Et comme je l’ai dit, vraiment ce que nous voyons en ophtalmologie, dans un sens, n’est que la pointe de l’iceberg.