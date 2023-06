La fumée des feux de forêt canadiens envahira à nouveau le ciel de New York

Alors que les incendies de forêt au Canada continuent d’envelopper une grande partie du Midwest dans un épais brouillard de fumée, les New-Yorkais se préparent une fois de plus à ce que la fumée se propage plus à l’est.

Mardi, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a émis un avertissement sur les réseaux sociaux selon lequel la fumée des incendies de forêt canadiens devrait pénétrer dans l’espace aérien de New York mercredi et jeudi.

Les émissions de carbone des feux de forêt au Canada ont atteint un niveau record au cours des six premiers mois de 2023 En savoir plus

« La qualité de l’air devrait atteindre des niveaux malsains dans certaines régions », a-t-elle déclaré. écritajoutant que le département de la conservation de l’environnement de l’État de New York (NYSDEC) «émet des avis de santé sur la qualité de l’air pour l’ouest et le centre de New York et l’est du lac Ontario».

Selon le NYSDEC, les niveaux de qualité de l’air seront « malsains » mercredi dans la région ouest de New York et « malsains pour les groupes sensibles » mercredi dans les régions du centre de New York et de l’est du lac Ontario.

Ceux de New York et de Long Island peuvent s’attendre à une qualité de l’air « modérée » mercredi.

Le maire de New York, Eric Adams, suggéré dans son propre message sur les réseaux sociaux que toute personne s’aventurant à l’extérieur mercredi ou jeudi devrait « apporter un masque KN95 ou N95 » ou éviter de faire des projets d’extérieur.

L’organisation implore les personnes concernées d’utiliser les transports en commun pour réduire la pollution de l’air, d’éteindre les lumières et les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés, de fermer leurs stores pour « limiter l’accumulation de chaleur et préserver l’air frais » et plus.

Plus tôt ce mois-ci, les New-Yorkais de tout l’État ont été engloutis dans le smog après que les incendies de forêt massifs du Canada ont dérivé vers le sud. La fumée a eu un impact sur l’air dans plus d’une douzaine d’États américains et a mis plus de 50 millions de personnes sous alerte à la qualité de l’air.

Des chercheurs avaient précédemment déclaré au Guardian le 7 juin que les États-Unis avaient connu leur pire pollution atmosphérique toxique de l’histoire récente et étaient exposés à des niveaux de pollution plus de cinq fois supérieurs à la norme nationale de qualité de l’air.

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) a déclaré que sa saison des feux de forêt en cours est la pire jamais enregistrée, par Accuweather. Il y a eu plus de 19 millions d’acres brûlés, un nombre qui ne fait qu’augmenter.