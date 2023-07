La fumée des feux de forêt canadiens affecte la qualité de l’air dans le Montana, Ohio

CHICAGO-

L’Agence américaine de protection de l’environnement a publié dimanche des alertes sur la qualité de l’air pour plusieurs États s’étendant du Montana à l’Ohio en raison de la fumée provenant des incendies de forêt au Canada.

« Des alertes sur la qualité de l’air sont en place pour une grande partie des Grands Lacs, du Midwest et du nord des Hautes Plaines », a déclaré le National Weather Service. « Cela est dû à l’épaisse concentration persistante de fumée de feux de forêt canadiens au-dessus de ces régions. Alors que la concentration de fumée dans l’atmosphère devrait commencer à diminuer d’ici lundi, il y a encore suffisamment de fumée pour soutenir une qualité de l’air malsaine qui est malsaine pour les groupes sensibles dans certaines régions. de ces régions au début de la semaine à venir. »

La page sur la qualité de l’air AirNow de l’US EPA a qualifié l’air de Chicago de « malsain » à 9 h HAC dimanche. Et dans le Michigan, les responsables de l’environnement de l’État ont déclaré que l’air « n’est pas sain pour les groupes sensibles ».

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan a conseillé aux habitants de l’État de vérifier régulièrement l’indice de la qualité de l’air pour décider s’ils devraient participer à des activités de plein air.

Le bureau de la durabilité d’Indianapolis a publié une journée d’action Knozone pour dimanche, affirmant que les habitants du centre de l’Indiana devraient éviter autant que possible de passer du temps à l’extérieur, en particulier les enfants actifs, les personnes âgées, les personnes enceintes et les personnes souffrant d’asthme, de MPOC (bronchopulmonaire obstructif chronique). maladies), emphysème, maladie cardiaque ou COVID-19. Les groupes sensibles doivent rester à l’intérieur dimanche et s’abstenir d’activités qui dégradent la qualité de l’air intérieur, y compris brûler des bougies et passer l’aspirateur.

Les responsables de la santé ont recommandé que les gens puissent rester en sécurité en prenant des mesures telles que porter un masque, rester à l’intérieur et garder l’air intérieur propre.