La fumée des feux de forêt au Québec provoque un smog généralisé et immobilise certains bombardiers à eau

La fumée a continué de s’échapper des incendies de forêt qui ont brûlé dans le nord du Québec lundi, immobilisant des bombardiers d’eau et provoquant des avertissements de smog généralisés plus au sud.

Il y avait 114 incendies dans la province lundi matin, dont 29 considérés comme hors de contrôle, selon un porte-parole de l’agence de prévention des incendies de forêt de la province.

Nicolas Vigneault a déclaré que l’épaisse fumée a réduit la visibilité, rendant impossible le décollage de certains bombardiers à eau et hélicoptères.

« Nous faisons autant d’opérations que possible sur le terrain avec les pompiers, et dans les airs avec les avions et les hélicoptères », a-t-il déclaré. « Mais notre priorité est la sécurité de tout le monde, et la fumée est un défi en ce moment, et cela a été un défi au cours des deux ou trois derniers jours. »

Cependant, il a déclaré que de fortes pluies et du vent sont attendus dans les parties les plus touchées de la province dans les prochains jours, ce qui devrait permettre aux opérations de reprendre « presque normalement ».

Bien qu’aucune ville ne soit exposée à un risque immédiat d’incendie, les incendies ont forcé des milliers de Québécois à quitter leur domicile. Cela comprend les 2 000 résidents de Lebel-sur-Quévillon, des parties de Val-d’Or et de Senneterre et certaines communautés autochtones.

La Nation crie de Mistissini a annoncé tard samedi qu’elle demandait à tous les membres restants de la communauté d’évacuer la zone en raison d’un incendie menaçant la route 167 à proximité.

« L’indice de sécheresse est de 100, le plus élevé qui puisse être enregistré, et l’intensité du feu est vraiment élevée », lit-on dans l’un d’une série de messages sur la page Facebook de la communauté.

Les autorités ont noté que l’agence des incendies de forêt n’était pas en mesure d’obtenir des images de l’incendie en raison de la faible visibilité, ce qui rendait difficile le suivi de sa progression. Un plan était en préparation pour protéger la communauté en élargissant les coupe-feu, en faisant venir des camions-citernes pour lutter contre les incendies ponctuels et en installant des gicleurs à l’entrée de la communauté.

Pendant ce temps, une épaisse fumée a forcé la communauté crie de Waswanipi à annoncer son intention d’évacuer 50 autres résidents, dont des personnes âgées, des femmes enceintes et des nourrissons de moins d’un an.

Dans une mise à jour vidéo samedi soir, la chef Irene Neeposh a demandé aux résidents qui sont restés dans la communauté de garder leurs enfants à l’intérieur, de garder leurs portes et fenêtres fermées et de porter un masque bien ajusté à l’extérieur.

« Nous vous déconseillons fortement, je le répète fortement, de ne pas laisser vos enfants jouer dehors », a-t-elle déclaré. « La fumée étant aussi dense est extrêmement toxique. »

Il y avait de meilleures nouvelles dans trois petites communautés près de la frontière ontarienne, où les responsables ont déclaré que plus de 300 résidents de Val-Paradis, Beaucanton et Lac Pajegasque pourraient rentrer chez eux après avoir été forcés de partir vendredi.

Les Atikamekw d’Opitciwan, à environ 600 kilomètres au nord de Montréal, ont également annoncé que les résidents du secteur qui avaient été évacués seraient autorisés à revenir mardi.

Environnement Canada a émis des avertissements de smog pour une grande partie de la province, y compris Montréal et Québec, en raison de la mauvaise qualité de l’air causée par les particules fines dans l’air.

Le département a également publié des bulletins météorologiques spéciaux pour bon nombre de ces mêmes villes, prévoyant de 20 à 40 millimètres de pluie dans certaines régions, avec plus de 50 mm possibles dans les orages.

