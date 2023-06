La fumée des feux de forêt au Canada ralentit à nouveau les vols dans l’est des États-Unis

Les gens prennent des photos du soleil à Central Park alors que la fumée des incendies de forêt au Canada provoque des conditions brumeuses à New York, le 7 juin 2023.

La fumée des incendies de forêt au Canada pourrait à nouveau perturber les vols dans l’est des États-Unis jeudi après que des centaines aient été retardés un jour plus tôt en raison d’une visibilité réduite, a déclaré la Federal Aviation Administration.

« La FAA devra probablement prendre des mesures pour gérer le flux de trafic en toute sécurité dans la ville de New York, [Washington] DC, Philadelphie et Charlotte [North Carolina] en raison de la visibilité réduite de la fumée des feux de forêt », a déclaré l’agence.

La FAA a brièvement interrompu le trafic entrant vers l’aéroport international de Philadelphie plus tôt jeudi.

Des centaines de vols à destination et en provenance de l’aéroport LaGuardia de New York et de l’aéroport international Newark Liberty à proximité ont été retardés mercredi en raison de l’épaisse fumée. La FAA avait brièvement interrompu le trafic vers LaGuardia pendant la journée.

Vers 10 h 15 HE jeudi, plus de 1 000 vols à destination, en provenance et à l’intérieur des États-Unis ont été retardés, selon traqueur de vol FlightAware.

Près de 60 départs de LaGuardia, soit 10% de l’horaire, ont été retardés jeudi dès 10h15, selon FlightAware. Quarante-cinq départs de Newark, soit 7% du programme aller, ont été retardés.

