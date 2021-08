La fumée des feux de forêt affecte toujours une grande partie des États-Unis

Les orages dans de nombreuses régions pourraient apporter des précipitations bienvenues, les tempêtes pourraient également provoquer des crues soudaines.

L’incendie de Dixie en Californie a couvert près de 388 miles carrés de montagnes où 42 maisons et autres bâtiments ont été détruits.

Les feux de forêt émettent d’énormes volumes de particules de fumée microscopiques qui, selon les chercheurs, peuvent être nocives.

L’incendie de Bootleg dans l’Oregon était jusqu’à 84% contenu lundi alors que les pompiers ont progressé au cours du week-end pour lutter contre l’incendie, qui est le plus grand du pays avec 646 miles carrés.

Ailleurs, les autorités ont annulé les ordres d’évacuation près du Dixie Fire en Californie du Nord et un autre sur la grande île d’Hawaï.

Malgré les bonnes nouvelles, les autorités ont averti qu'avec des vents imprévisibles et un carburant extrêmement sec à travers l'ouest, le risque de poussées restait élevé au cours des prochains jours. En outre, alors que les orages prévus dans de nombreuses régions pourraient apporter des précipitations bienvenues, les tempêtes pourraient également provoquer des crues soudaines.

Les endroits laissés sans végétation par l’éruption d’incendies de forêt dans tout l’ouest sont particulièrement sujets aux crues soudaines lorsqu’ils sont bombardés par de fortes pluies.

Des veilles de crues éclair étaient en vigueur pour les zones montagneuses de sept États de l’Ouest, du Montana au Nouveau-Mexique, a indiqué le National Weather Service.

Près de 22 000 pompiers et personnel de soutien luttaient contre 91 incendies de forêt couvrant 2 813 miles carrés dans la plupart des États occidentaux, a déclaré le National Interagency Fire Center.

L'incendie de Dixie en Californie a couvert plus de 390 miles carrés de montagnes où 42 maisons et autres bâtiments ont été détruits. L'incendie était maîtrisé à 35% lundi, et les ordres et avertissements d'évacuation avaient été levés pour plusieurs zones.

Des conditions sèches et des vents puissants pour des conditions d’incendie dangereuses à Hawaï. Un avis de vent avait été émis dimanche pour des parties de Lanai, Maui et Big Island.

Un incendie de forêt rapide sur la grande île d’Hawaï a atteint 62½ milles carrés, provoquant des ordres d’évacuation qui ont forcé des milliers de résidents à quitter leurs maisons. Ces ordres ont été levés dimanche soir, mais les autorités ont demandé aux habitants de rester vigilants.

« C’est le plus grand incendie que nous ayons eu ici dans le comté d’Hawaï », a déclaré Cyrus Johnasen, directeur des communications du maire de Big Island, Mitch Roth. « Nous aimerions que les gens se sentent en sécurité, mais n’oubliez pas qu’il s’agit d’une urgence. »

Deux maisons ont été détruites dans l’incendie, ce qui était différent des incendies qui brûlaient dans l’Ouest américain. Les incendies hawaïens ont tendance à se déclarer dans les grandes prairies situées sur les côtés secs des îles et sont généralement beaucoup plus petits que les incendies sur le continent. Même si Hawaï a un climat tropical humide qui n’est généralement pas menacé par de grands incendies, les incendies pourraient devenir plus fréquents à mesure que les conditions météorologiques liées au changement climatique s’intensifient.

Le chef des pompiers du comté d’Hawaï, Kazuo Todd, a déclaré que les vents devraient augmenter lundi.

« Nos prévisions de vent actuelles montrent des vents compris entre 18 et 20 mph, avec des rafales jusqu’à 40 mph », a déclaré Todd dimanche soir, « et ainsi, tout au long de la soirée, nos équipes travailleront à construire des coupe-feu avec des bulldozers et des brûlures à l’arrière, cet ascenseur temporaire sur l’évacuation obligatoire peut devoir être renforcé plus tard en raison des conditions météorologiques dominantes.

Dans le Montana, un incendie de forêt provoqué par le vent a détruit jusqu’à 20 structures, dont plusieurs maisons, a rapporté le chef du comté de Lake. Un avis d’évacuation obligatoire a été émis dimanche matin alors que le soi-disant Boulder Fire a sauté une autoroute. L’incendie s’est étendu samedi soir à plus d’un mile carré et a été maîtrisé à 0%.

Pendant ce temps, des alertes sur la qualité de l’air en raison de la fumée sont restées en vigueur lundi pour des parties du nord-ouest de l’intérieur, de l’Arizona, du Colorado, du Wyoming et du haut Midwest, a déclaré le National Weather Service.

Les feux de forêt émettent d’énormes volumes de particules de fumée microscopiques qui, selon les chercheurs, peuvent être nocives si elles sont inhalées et entraîner des problèmes de santé immédiats et à long terme. Les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents sont particulièrement à risque.

