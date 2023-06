La fumée des feux de forêt affecte la qualité de l’air partout au Canada

Les Canadiens d’un océan à l’autre connaissent une mauvaise qualité de l’air en raison des incendies de forêt qui brûlent partout au pays.

En date de mardi, il y avait 494 incendies actifs au Canada, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC). Une grande majorité des incendies brûlent en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. L’organisation affirme que 259 incendies sont hors de contrôle.

La saison des feux de forêt de 2023 est maintenant nommée la pire de l’histoire du Canada avec environ 7,7 millions d’hectares brûlés à ce jour, battant un précédent record établi en 1989. C’est presque la même taille que le lac Supérieur – qui couvre 8,2 millions d’hectares – le plus grand lac du Canada et le deuxième le plus grand du monde.

Marieke deRoos, agente de communication au CIFFC, a déclaré à CTV News Channel que le nombre d’hectares et d’incendies est préoccupant.

« Nous n’avons pas vu une année avec autant d’incendies depuis 1989. Cette année-là, 7,3 millions d’hectares ont été brûlés, ce qui s’est déroulé sur plus de 12 000 incendies », a-t-elle déclaré mardi. « Cette année, cependant, la quantité d’incendies qui ont été brûlés a été sur une zone légèrement inférieure à 3 000 incendies. »

Cela signifie que les incendies brûlent « de manière significative » plus grande et plus intense, a déclaré deRoos.

Depuis mai, les incendies ont causé une augmentation de la pollution de l’air partout au Canada. Les indices de qualité de l’air dans le pays ont parfois été les pires au monde et ont laissé les personnes vulnérables en danger.

« Les gens ont probablement une humeur maussade, des troubles du sommeil, peut-être un peu de difficulté à se concentrer », a déclaré le Dr Coutrney Howard, médecin urgentiste et vice-président de la Global Climate and Health Alliance, à Your Morning de CTV.

Voici où la fumée des feux de forêt devrait affecter la qualité de l’air au Canada au cours des prochains jours.

CÔTE OUEST

En Colombie-Britannique, le plus grand incendie de l’histoire de la province continue de brûler quotidiennement des milliers d’hectares.

Depuis le 18 juin, le feu de forêt de Donnie Creek a maintenu un record d’être le plus grand incendie brûlant 574 511 hectares depuis sa découverte le 12 mai – une zone plus grande que l’Î.-P.-É.

Une carte de la fumée des vents au Canada montre que le feu affecte les Canadiens du nord de la Colombie-Britannique et de l’Alberta voisine.

Environnement Canada a publié une déclaration spéciale sur la qualité de l’air pour les collectivités de Williston Lake et du nord le long de la frontière des Territoires du Nord-Ouest.

Les communautés du nord de la Colombie-Britannique, du nord-est de l’Alberta et du sud des Territoires du Nord-Ouest font également l’objet d’un avertissement de chaleur.

Les températures dans la région sont proches de 30 degrés Celsius et alimentent la situation des incendies de forêt. Lundi, les responsables étaient préoccupés par une probabilité accrue de foudre dans la région.

« La fumée des feux de forêt cause localement une mauvaise qualité de l’air et une réduction de la visibilité », indique un communiqué d’Environnement Canada.

En Alberta, où des incendies brûlent depuis la fin avril, la fumée des feux de forêt dérive vers l’est, avec une forte concentration autour d’Edmonton.

La carte de la fumée montre que la pollution devrait se déplacer vers l’est et se dissiper tôt mercredi matin, donnant à certains Canadiens une pause dans la fumée des feux de forêt.

Pour les collectivités des Territoires du Nord-Ouest autour du Grand lac des Esclaves, y compris Yellowknife, la fumée devrait persister au cours des prochains jours avant de se dissiper jeudi matin.

PRAIRIES

Alors que les vents poussent la fumée vers l’est au Canada, la Saskatchewan et le Manitoba devraient en ressentir les effets plus tard cette semaine.

Mardi, Environnement Canada a publié une déclaration spéciale sur la qualité de l’air pour les communautés autour de la mine Seabee, en Saskatchewan. Voisins Flin Flon Cranberry Portage et Grass River Prov. au Manitoba connaissent une pollution par la fumée similaire.

Les incendies qui brûlent dans les provinces sont situés au nord de Prince Albert. L’un des plus grands incendies de la province près de la communauté de Buffalo Narrows est maintenant maîtrisé, montre une carte de la province.

Plusieurs autres incendies de forêt continuent de brûler, causant une mauvaise qualité de l’air à proximité de la zone.

Le long de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan, deux incendies couvrant une superficie de plus de 10 000 hectares chacun sont hors de contrôle. La fumée de ces incendies a un impact sur les communautés de la région et devrait dériver dans le nord de l’Ontario d’ici mercredi matin.

COTE EST

Une déclaration sur la qualité de l’air a été publiée mardi pour la majeure partie de l’Ontario alors que les feux de forêt recouvrent diverses communautés.

L’Ontario est pris en sandwich entre la côte ouest, d’où la fumée se déplace, et le Québec, où un certain nombre d’incendies qui y brûlent affectent également la province.

« La fumée des feux de forêt peut être nocive pour la santé de tous, même à de faibles concentrations », indique la déclaration sur la qualité de l’air d’Environnement Canada. « Gardez votre air intérieur propre. Gardez vos portes et fenêtres fermées si la température dans votre maison est confortable.

Les communautés de l’est de l’Ontario ont été confrontées à de fortes concentrations de fumée au cours des derniers jours, mais les résidents ont été soulagés mardi.

Malheureusement, la pause sera de courte durée, selon la carte nationale de la fumée, qui montre une mauvaise qualité de l’air pour la capitale dans la nuit de mardi et se poursuivra jusqu’à mercredi.

La fumée des incendies dans le nord du Québec impacte toujours Montréal, qui avait lundi la plus mauvaise qualité de l’air au monde. De fortes concentrations de fumée devraient continuer d’affecter ceux de Montréal au cours des prochains jours.

La fumée se déplacera au cours des prochains jours vers l’est et couvrira le Labrador, selon la carte de la fumée.