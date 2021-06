La fuite vidéo de Matt Hancock fera l’objet d’une enquête par le ministère de la Santé

Le ministère de la Santé lancera une «enquête interne» sur la façon dont des images divulguées de Matt Hancock embrassant un assistant ont été divulguées, a annoncé un ministre du cabinet.

La confirmation de l’enquête intervient après que le secrétaire à la Santé a remis sa démission à Boris Johnson samedi soir, réitérant ses excuses pour avoir enfreint les règles de Covid alors qu’il faisait face à une réaction croissante des députés.

Pressé par les inquiétudes quant à la manière dont une fuite des images de vidéosurveillance apparentes du bureau privé de M. Hancock a été divulguée aux médias, Brandon Lewis a déclaré qu’il s’agissait d’une question que le département de Whitehall « examinera ».

Il a déclaré que le gouvernement devait « comprendre exactement comment cela a été enregistré et comment cela est sorti du système », soulignant qu’il s’agissait d’un problème « que nous devons découvrir » en raison du travail « sensible et important » qui se déroule au sein du gouvernement. des bureaux.

« Oui, je sais que c’est quelque chose que le ministère de la Santé va mener comme enquête interne et leur laisser l’espace pour le faire pour comprendre comment cela s’est produit pour s’assurer que ce type de situation ne puisse plus se reproduire », a-t-il ajouté.

Des images fixes des images – montrant M. Hancock embrassant et embrassant l’assistante Gina Coladangelo, qui est à la solde du gouvernement – ​​ont été publiées pour la première fois en Le soleil vendredi, avant qu’une vidéo de la rencontre au DHSC ne soit également diffusée.

Selon le Courrier le dimanche, les alliés de l’ancien ministre ont déclaré qu’ils n’avaient aucune idée de l’existence des caméras dans le bureau.

Plus tôt ce week-end, la police métropolitaine a déclaré qu’elle était « au courant de la distribution d’images qui auraient été obtenues dans des locaux officiels du gouvernement ».

Mais la force a ajouté : « Aucune enquête pénale n’a été ouverte. Pour le moment, cela reste du ressort du département gouvernemental concerné. »

Le parti travailliste exhorte également le gouvernement à enquêter sur la nomination de Mme Coladangelo, une amie de M. Hancock de l’Université d’Oxford, en tant que directrice non exécutive du département, et à déterminer si des conflits d’intérêts ont été enregistrés.