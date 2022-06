La fuite pandémique des riches New-Yorkais a été un choc unique dans un siècle

Les perspectives pour cette année sont devenues beaucoup moins certaines car le marché boursier a chuté ces derniers mois et certaines formes d’aide fédérale, comme les chèques de relance et l’augmentation des allocations de chômage, ont pris fin.

Le bureau indépendant du budget de la ville a déclaré qu’il n’était pas possible de calculer les recettes fiscales perdues par les personnes qui avaient déménagé, car certaines d’entre elles pourraient travailler à distance pour des entreprises basées à New York et payer l’impôt sur le revenu de la ville. À long terme, a déclaré le bureau, leur statut fiscal pourrait devenir un problème politique majeur alors que les États se battent pour leur part des impôts des travailleurs à distance.

Sophia et Charlie Blackett ont déménagé l’année dernière à Rowayton, dans le Connecticut, depuis Brooklyn, en partie parce que leurs deux emplois dans la technologie leur permettaient de travailler en permanence à domicile. Mme Blackett, 27 ans, avait auparavant envisagé d’élever des enfants en ville, mais le confinement de la pandémie a changé sa façon de penser.

“Avant, je m’épanouissais dans l’agitation”, a-t-elle déclaré. Maintenant, dit-elle, “Je pense à me réveiller dans mon lit dans un appartement, et je me sens juste un peu anxieuse.”

La question est devenue un sujet de discussion dans la course du gouverneur. La gouverneure Kathy Hochul, une démocrate modérée, a déclaré plus tôt cette année que la forte baisse de la population dans l’État de New York, entraînée par les pertes de la ville, était “une sonnette d’alarme qui ne peut être ignorée”. Le représentant Tom Suozzi de Long Island, un centriste qui la défie lors de la primaire de ce mois-ci, a imputé l’exode au crime, aux impôts élevés et au coût de la vie inabordable.

Gergana Ivanova, 28 ans, créatrice de vêtements et influenceuse des médias sociaux, a déclaré que sa décision de déménager à Miami était moins une question d’impôts. La pandémie a rendu les inconvénients de la vie à New York plus visibles, a-t-elle déclaré, notamment le manque d’espace dans son petit appartement du Queens et les ordures qui s’accumulent sur les trottoirs. Elle se sentait moins en sécurité lorsqu’elle se promenait lorsque les rues étaient plus vides.