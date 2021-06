La fuite officielle des rendus officiels de la Samsung Galaxy Watch4

La dernière série de fuites de 91Mobiles vient de révéler pleinement le prochain Galaxy Watch4 de Samsung. Ces rendus seraient des rendus officiels de Samsung qui montrent tous les angles de la smartwatch non annoncée et ne laissent rien à l’imagination.

Auparavant connu sous le nom de Samsung Galaxy Watch4 Active, les rendus confirment que Samsung l’appellera prétendument le « Galaxy Watch4 ».

Les rendus révèlent également plus de spécifications sur la Watch4. L’arrière du corps de la montre affiche un texte indiquant que la Watch4 sera disponible en 40 mm et 44 mm. De plus, la résistance à l’eau 5ATM, la conformité MIL-STD 810G, le GPS et la protection Gorilla Glass DX+ sont également mis en évidence ici.













Le design de la Watch4 semble s’écarter de la Watch3, de sa lunette tournante et de sa grosseur globale. La nouvelle Watch4 semble emprunter le langage de conception de la Galaxy Watch2 Active avec son look plus élégant et ses lignes plus courbées. Les côtés du corps de la montre épousent la forme du poignet et le bracelet se ferme comme la Watch Active2. Il y a deux boutons physiques sur le côté droit, et la montre peut toujours comporter une lunette tactile comme l’Active2.

Les rendus affichent plusieurs couleurs de bracelet, notamment le blanc, le vert, le noir, le rouge et le jaune avec un corps de montre en argent, noir ou bronze mystique.

Nous ne savons toujours pas à quoi ressemblera le nouveau système d’exploitation Wear unifié. Bien que certains cadrans de montre soient visibles dans les rendus, ils ne montrent vraiment aucun des logiciels sous-jacents. On s’attend à ce que Google en révèle plus sur le système d’exploitation Wear unifié plus tard cette année, mais nous ne savons pas à quelle heure. Nous espérons en savoir plus sur la plate-forme Wear OS unifiée lorsque Samsung lancera soi-disant Watch4, qui se produirait début août.

La source