Des États comme le New Jersey et New York ont ​​augmenté les impôts des riches pour équilibrer leurs budgets. Cela, selon les analystes, pourrait leur nuire à long terme.

« Ceci pour un trou de revenus relativement petit a le potentiel de devenir une prophétie auto-réalisatrice. Si vous vous inquiétez des pertes de revenus parce que les gens ne reviennent pas, alors la pire chose que vous puissiez faire est probablement d’imposer des impôts les faire ne pas revenir », a déclaré le vice-président des projets d’État de la Fondation fiscale, Jared Walczak.

Les conservateurs mettent en garde depuis longtemps contre les riches qui quittent les États à fiscalité élevée pour des impôts bas. Mais le sociologue Cristobal Young a déclaré que les personnes riches ne sont ni aussi préoccupées par les impôts ni aussi mobiles que les décideurs le pensent souvent.

Les gens riches voyagent beaucoup, mais ils sont liés socialement et financièrement à l’endroit où ils vivent. Ils sont également plus susceptibles d’éviter les impôts en embauchant des consultants créatifs qui déménagent, a déclaré Young à CNBC.

Cela pourrait toutefois changer après la pandémie, car de nombreux riches ne sont plus liés à leurs bureaux ou à l’école de leurs enfants comme ils l’étaient autrefois. Le journaliste de CNBC, Robert Frank, a déclaré que ces décisions sont encore plus faciles pour les sociétés de gestion de patrimoine qui ont des effectifs plus petits, dont beaucoup sont des fonds spéculatifs.

Déplacement de données à partir de 2020 indique un exode urbain plus petit que prévu initialement. À l’exception de mars et avril, les mouvements imitent de près 2019. La région de la baie et San Francisco ont vu une sortie importante, mais même dans ce cas, près de 80% des déménagements se sont déroulés au sein de l’État. Cela indique qu’il en reste peu, voire aucun, en raison des impôts élevés. Pourtant, ces données précèdent l’entrée en vigueur des augmentations d’impôts.

« Le problème des expériences en ce qui concerne l’exode des 1% qui payer 40% des impôts dans l’État de New York et la Californie est que si vous découvrez à un moment donné que l’expérience a échoué, alors il est trop tard », a déclaré Frank.