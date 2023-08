La fuite d’un ours cause des retards à l’aéroport de Dubaï

Le Premier ministre irakien a ordonné une enquête sur la façon dont l’animal s’est échappé de sa cage

Un vol d’Iraqi Airways de Dubaï à Bagdad a été retardé ce week-end lorsqu’un ours s’est échappé de sa cage dans la soute de l’avion, ont confirmé dimanche des responsables de la compagnie aérienne à l’Associated Press. Le Premier ministre irakien enquêterait sur la façon dont la créature s’est échappée.

Des images de l’ours désorienté dans le ventre de l’avion sont devenues virales sur les réseaux sociaux au cours du week-end. Un autre clip montrait le pilote s’excusant pour le retard d’une heure au décollage dû au passager indiscipliné. D’autres passagers auraient été forcés de débarquer alors que la créature était sous sédation.

Iraqi Airways a confirmé que l’ours était transporté de Dubaï à Bagdad, mais a refusé de nommer son propriétaire ou de donner des informations sur les raisons de son voyage.

« La société présente ses excuses aux passagers du vol de l’aéroport international de Bagdad à l’aéroport de Dubaï pour des raisons indépendantes de la volonté de la société », a déclaré samedi la compagnie aérienne dans un communiqué publié sur son site Internet, ajoutant que « L’équipage de l’avion s’est coordonné avec les autorités des Émirats arabes unis qui ont envoyé une équipe spécialisée pour calmer l’animal et le faire descendre de l’avion. »

La compagnie aérienne a insisté sur le fait qu’elle avait suivi les procédures et les normes correctes pour le transport de l’ours telles qu’établies par l’Association du transport aérien international (IATA) et a confirmé que l’avion et la soute avaient été vérifiés avant de retourner à Bagdad.

Alors que garder des prédateurs au sommet comme les ours comme animaux de compagnie est devenu une tendance parmi les riches Irakiens comme parmi l’élite de Dubaï et de Riyad, les militants des droits des animaux ont appelé à interdire spécifiquement la pratique de garder des ours.