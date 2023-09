La fuite du Samsung Galaxy S24 montre une vue à 360 degrés du nouveau design à bord plat

Une nouvelle fuite du Samsung Galaxy S24 montrerait le prochain téléphone dans des rendus complets à 360 degrés, suggérant que le prochain combiné de Samsung abandonnera les bords arrondis de ses prédécesseurs pour un look plat lorsqu’il arrivera dans sa fenêtre de sortie prévue au début de 2024.

La première d’une série de fuites publié par le leaker Steve McFlyalias @OnLeaks, en partenariat avec le site SmartPrix a montré un rendu rotatif à 360 degrés de ce qui est censé être le design du Galaxy S24. Le rendu ressemble certainement à un téléphone Galaxy vu de l’arrière, d’autant plus qu’il conserve le design du Galaxy S23 le plus récent avec trois caméras arrière alignées verticalement sans bloc de caméra environnant.

Le rendu a également choisi de montrer un choix de conception spécifique : des côtés métalliques, ce qui fait que le supposé S24 ressemble beaucoup aux côtés métalliques et plats des iPhones récents, par opposition aux côtés du Galaxy S23 colorés pour correspondre à leur coque arrière. Prenez cela avec précaution, car les rendus sont généralement conçus en référence aux spécifications et à la documentation, et sont plus souvent précis dans la conception globale plutôt que dans le choix des matériaux et des couleurs, surtout si Samsung n’a pas finalisé l’apparence du téléphone.

Mais SmartPrix souligne que le rendu montre une antenne ultra-large bande (UWB) sur le côté du téléphone, ce qui suggère qu’elle apparaîtra visiblement à l’extérieur du Galaxy S24 plutôt que d’être entassée dans le téléphone comme dans les combinés Galaxy précédents.

Sinon, le nouveau téléphone pourrait ressembler beaucoup à son prédécesseur, et SmartPrix suggère que les dimensions du Galaxy S24 (147 x 70,5 x 7,6 mm) seront presque identiques à celles du Galaxy S23 (146,3 x 70,9 x 7,6 mm). De même, la seule autre prédiction concernant les spécifications concerne un écran AMOLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz – également largement inchangé par rapport à son prédécesseur.

McFly a également divulgué des rendus pour le Samsung Galaxy S24 Plus en partenariat avec GizNext, qui ressemblait beaucoup aux autres rendus du S24 – et, encore une fois, présente une finition métallique sur le cadre latéral. La fuite du S24 Plus a également noté des dimensions possibles (158,5 x 75,9 x 7,75 mm) qui sont presque identiques à celles du S23 Plus de l’année dernière (157,7 x 76,2 x 7,6 mm).