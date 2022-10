La fuite du pipeline Nord Stream en mer Baltique pourrait cimenter le passage de l’Europe aux énergies renouvelables – à terme

Avant que les gazoducs Nord Stream sous la mer Baltique ne provoquent des fuites massives cette semaine, crachant des tonnes de méthane dans l’eau et l’atmosphère, l’Europe avait commencé à planifier un avenir à long terme sans gaz russe – provoqué par la guerre de Poutine en Ukraine.

Depuis l’invasion de février, la Russie a réduit ses exportations de gaz via les gazoducs dont les pays européens dépendent si fortement pour le chauffage domestique et d’autres utilisations.

Nord Stream 1 a ouvert ses portes en 2011 et était une source d’énergie majeure pour l’Allemagne, qui obtenait environ la moitié de son gaz de la Russie avant la guerre. Nord Stream 2, une deuxième ligne construite pour doubler la capacité du projet, a été achevée fin 2021 – et remplie de gaz – mais n’a pas commencé à fonctionner avant que l’Allemagne ne suspende le projet pendant la guerre.

En septembre de cette année, la Russie avait cessé de pomper du gaz via Nord Stream 1.

“Avec cet événement, les projets Nord Stream sont morts. Ils sont enfin morts”, a déclaré Johan Lilliestam, professeur de politique énergétique à l’Université de Potsdam en Allemagne.

“Ils ont été géopolitiquement difficiles pendant un certain temps, mais je ne vois aucun scénario où ces tuyaux reviendraient.”

Une peinture montrant les pipelines Nord Stream est exposée sur un conteneur près du pipeline Nord Stream 1 de la mer Baltique à Lubmin, en Allemagne. (Markus Schreiber/Associated Press)

L’Allemagne et plusieurs autres pays se sont tournés vers leurs centrales au charbon précédemment mises sous cocon pour recommencer à produire de l’électricité, afin de conserver les rares réserves de gaz naturel pour chauffer les maisons cet hiver.

Maintenant, alors que les Européens sont confrontés à la flambée des prix de l’énergie, l’Allemagne a également décidé de retarder l’arrêt complet de ses centrales nucléaires, qui devait avoir lieu d’ici la fin de 2022. Deux des centrales resteront fonctionnelles jusqu’en avril de l’année prochaine, car le pays essaie d’obtenir d’autres approvisionnements énergétiques pour traverser les mois les plus froids.

Ces changements soudains signifient, du moins temporairement, que les pays européens devront émettre davantage de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles pour produire de l’énergie, même s’ils envisagent de passer à des sources d’énergie plus vertes comme l’éolien et le solaire à l’avenir.

“Donc, à court terme, les émissions vont très probablement augmenter en Allemagne et en Europe, simplement parce que nous devons activer toutes les capacités dont nous disposons”, a déclaré Lilliestam.

“Nous avons besoin de toute l’énergie que nous pouvons trouver cet hiver et probablement l’hiver prochain. Mais après cela, les choses vont changer, les choses vont se remettre en place.”

Fuite “énorme” de méthane jusqu’à 1 km de large

Le gaz en question ici est ce que les Nord-Américains appellent le « gaz naturel » – et non l’essence des voitures – et il s’agit principalement de méthane, un puissant gaz à effet de serre.

L’estimation de la quantité de méthane qui sera rejetée dans l’atmosphère par les fuites est compliquée car une telle fuite – provenant d’un important pipeline sous-marin – ne s’est jamais produite auparavant. Les experts surveillent la situation de près pour voir comment le méthane interagira avec l’océan et quel sera son impact sur le climat.

Une quatrième fuite sur les pipelines Nord Stream a été signalée au sud de la Suède. Auparavant, trois fuites avaient été signalées sur les deux pipelines sous-marins reliant la Russie à l’Allemagne. (Garde côtière suédoise/Associated Press)

Drew Shindell est professeur à l’Université Duke en Caroline du Nord et un scientifique de premier plan sur les émissions de méthane. Il dit que regarder les énormes plaques d’océan écumantes où les fuites se sont produites lui a rappelé de regarder le méthane bouillonner à la surface dans les lacs de l’Arctique, où le pergélisol fond en raison du réchauffement climatique.

“Donc, le phénomène de base de la sortie du méthane, je le connaissais, mais c’est généralement à l’échelle de, vous savez, comme une bulle que vous verriez dans une baignoire”, a déclaré Shindell.

“C’est énorme.”

Selon des photos et des vidéos prises par les forces armées danoises, les plaques bouillonnantes dans l’océan mesurent jusqu’à un kilomètre de large. Le Danemark affirme que les émissions qui finissent par être libérées pourraient équivaloir à un tiers des émissions annuelles du pays, soit environ 15 millions de tonnes de dioxyde de carbone. En comparaison, les émissions du Canada en 2019 étaient de 738 millions de tonnes.

Le méthane est particulièrement préoccupant car il est environ 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone dans sa capacité à piéger la chaleur en tant que gaz à effet de serre. Mais sa durée de vie est beaucoup plus courte que celle du dioxyde de carbone.

Alors que la crise climatique s’intensifie rapidement au cours de la prochaine décennie, une réduction drastique des émissions de méthane est considérée comme essentielle pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, un objectif de l’Accord international de Paris pour éviter des impacts plus catastrophiques.

Shindell dit que la quantité exacte d’émissions est encore une question ouverte, car il reste à voir quelle quantité de méthane sera oxydée lors de son passage dans les eaux océaniques, un processus qui entraînera la libération d’une partie de celui-ci dans le atmosphère autant de dioxyde de carbone moins puissant au lieu de méthane.

En raison de “l’énorme volume” de gaz libéré, Shindell dit “nous ne savons pas vraiment comment cela fonctionne”. Malgré l’incertitude, il dit que nous verrons probablement une très grande quantité de méthane être libérée, bien qu’à l’échelle mondiale, l’impact sur le climat sera limité.

La sécurité énergétique en Europe en jeu

Puisque Nord Stream n’acheminait plus de gaz vers l’Europe, les dégâts récents n’auront plus d’impact sur la situation énergétique du continent. Mais les autorités européennes, y compris le gouvernement danois et l’alliance militaire de l’OTAN, affirment que les fuites sont le résultat d’un sabotage délibéré.

“C’est une attaque contre les infrastructures énergétiques européennes, la sécurité énergétique européenne, près de nos frontières. C’est quelque chose auquel nous répondrons solidairement en Europe”, a déclaré mercredi Jeppe Kofod, ministre des Affaires étrangères du Danemark.

De gauche à droite : le ministre danois de la Défense Morten Boedskov, le Premier ministre danois Mette Frederiksen, le ministre du Climat Dan Joergensen et le ministre des Affaires étrangères Jeppe Kofod s’adressent à la presse à Copenhague mardi. Frederiksen dit que son gouvernement considère les fuites de gaz dans la mer Baltique comme des actions délibérées. (Emil Helms/Ritzau Scanpix/Associated Press)

La Russie a nié toute responsabilité dans le sabotage des pipelines et dit avoir lancé sa propre enquête sur ce qui s’est passé. Mais les fuites sont susceptibles d’aggraver les tensions sur la guerre en Ukraine et son impact sur l’approvisionnement énergétique européen.

“Chaque fois qu’il y a une guerre, bien sûr, les infrastructures essentielles sont endommagées, mais il n’y a pas de guerre en mer Baltique”, a déclaré Lilliestam.

“Alors quelqu’un a vraiment brisé un tabou là-dedans.”

Une transition accélérée ?

La guerre en Ukraine a accéléré les efforts de l’Europe pour se débarrasser du gaz russe ; la Commission européenne a proposé un plan plus tôt cette année pour réduire des deux tiers les importations de gaz russe dans le bloc d’ici la fin de 2022.

Mais la demande de gaz elle-même demeure. Le plan a vu l’UE essayer de trouver d’autres sources à court terme, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL) des principaux exportateurs du Moyen-Orient et d’ailleurs, ce qui augmentera les émissions de gaz à effet de serre.

Dans le même temps, le bloc augmentera le financement des énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire à plus long terme, et fixera un objectif d’énergie renouvelable de 45% d’ici 2030.

Bien que cela signifie encore probablement beaucoup de combustibles fossiles dans le mélange, Shindell dit que les fuites du Nord Stream ont mis en évidence un autre avantage des énergies renouvelables – qu’elles peuvent être plus sûres en temps de conflit.

“Personne ne peut saboter le soleil et le vent”, a-t-il souligné.

“Ils sont immunisés contre ce genre de rupture d’approvisionnement.”

Des systèmes de canalisations et des dispositifs d’arrêt sont visibles à la station de réception de gaz du gazoduc Nord Stream 2 de la mer Baltique à Lubmin, en Allemagne, en septembre. Avant la guerre, l’Allemagne obtenait environ la moitié de son gaz de Russie. (Stefan Sauer/dpa/Associated Press)

Lilliestam affirme que la perspective d’attaques contre l’infrastructure des pipelines est un “scénario cauchemardesque” pour l’Europe en ce moment, car elle dépend fortement des importations de gaz de Norvège et du Royaume-Uni

“A long terme, la crise du gaz et la crise énergétique actuelle et la crise climatique ont les mêmes solutions”, a déclaré Lilliestam.

“Cette crise va plutôt accélérer la décarbonisation de l’énergie européenne. J’en suis assez convaincu simplement parce que la nécessité est tellement plus forte maintenant.”