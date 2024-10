La fuite du OnePlus 13 révèle des informations sur les prix et une mise à niveau matérielle majeure

peut-être devrait être intéressé par le OnePlus 13. OnePlus 13 remplacera le capteur optique d’empreintes digitales utilisé sur le OnePlus 12 par un capteur d’empreintes digitales à ultrasons similaire à celui utilisé sur le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Pixel 9 Pro. Le capteur à ultrasons est plus rapide, plus précis et plus sûr que le type optique et fonctionnera avec des doigts mouillés et sales. Si vous achetez vos téléphones en fonction des spécifications plutôt que de la marque ou de la couleur de la bulle de texte, vousdevrait être intéressé par le OnePlus 13. Un fuyard sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo dit que leremplacera le capteur optique d’empreintes digitales utilisé sur le OnePlus 12 par un capteur d’empreintes digitales à ultrasons similaire à celui utilisé sur le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Pixel 9 Pro. Le capteur à ultrasons est plus rapide, plus précis et plus sûr que le type optique et fonctionnera avec des doigts mouillés et sales.

Le OnePlus 13 sera bientôt introduit en Chine et le même leaker Weibo dit que le OnePlus 13 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage coûtera 5 299 CNY. Il s’agit d’une hausse de 10,4 % par rapport aux 4 799 CNY que le OnePlus 12 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage était au prix. Bien qu’il ne soit pas certain qu’une telle hausse de prix soit imposée à la version américaine du téléphone lors de son lancement l’année prochaine, si OnePlus augmente son prix américain de 10,4 %, le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go coûterait environ 883 $. Le modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage aurait un prix de 993 $. Ce prix serait encore assez compétitif.

Les rendus du OnePlus 13 sont basés sur les rumeurs concernant le téléphone. | Crédit image-OnePlus Club

Les dernières rumeurs concernant les spécifications appellent au OnePlus 13 pour comporter un écran OLED 6,82 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot se trouve le puissant processeur d’application Snapdragon 8 Gen 4 (apparemment renommé Snapdragon Extreme Edition) et nous pourrions voir une nouvelle configuration du téléphone avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage. Le réseau de caméras arrière comprend une caméra principale de 50 MP utilisant un capteur Sony LYT-808, une caméra ultra-large de 50 MP soutenue par un capteur Samsung JN5 et un objectif périscope de 50 MP offrant un zoom optique 3x. Ce dernier utilisera un capteur Sony LYT-600.