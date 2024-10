La fuite du OnePlus 13 montre des bords plats et un dos en grain de bois

📱 Le OnePlus 13 a fuité sur une nouvelle photo

⬜️ Il semble prĂ©senter des bords plats, ce qui s’Ă©carte des cĂ´tĂ©s incurvĂ©s des prĂ©cĂ©dents tĂ©lĂ©phones OnePlus.

🪵 OnePlus a Ă©galement ajoutĂ© une finition en grain de bois Ă l’appareil

📅 Nous prévoyons de voir le OnePlus 13 début 2025

Selon certaines rumeurs, OnePlus lancerait le OnePlus 13 au dĂ©but de 2025, et nous venons d’en avoir un aperçu clair grâce Ă une image apparue en ligne.

Avant de disparaĂ®tre du rĂ©seau social Weibo, 9to5Google a pu rĂ©cupĂ©rer l’image divulguĂ©e qui montre le prochain produit phare de OnePlus contre un bloc de bois. Le tĂ©lĂ©phone a un design similaire Ă celui auquel nous sommes habituĂ©s chez OnePlus avec un grand boĂ®tier circulaire pour les appareils photo, un logo centrĂ© et le « H » Hasselblad Ă cĂ´tĂ© des objectifs, indiquant qu’il y aura un rĂ©glage Hasselblad dans l’appareil photo. système.

Ce qui est le plus intéressant, ce sont les côtés du téléphone. Pendant des années, OnePlus a opté pour des bords incurvés pour rendre ses téléphones plus confortables dans la main, mais cela semble changer avec le OnePlus 13.

Au lieu de courbes des deux cĂ´tĂ©s, il semble que OnePlus aplatisse les cĂ´tĂ©s et Ă©quarrisse les bords. C’est une tendance dans les smartphones depuis l’iPhone 12, lorsqu’Apple a ressuscitĂ© le langage de conception de l’iPhone 4 avec un dos en verre et des bords plats. Nous avons vu Samsung l’adopter sur la sĂ©rie Galaxy S, ainsi que Google avec les rĂ©cents Pixel 9 et Pixel 9 Pro.

Je suis fan de la tendance du cĂ´tĂ© plat des smartphones. Cela facilite leur retrait sur une table et, d’une certaine manière, les aide Ă se sentir plus haut de gamme que leurs homologues aux cĂ´tĂ©s courbes. Étant donnĂ© le nombre de fabricants qui optent pour un langage de conception plus plat, ce n’Ă©tait qu’une question de temps avant que OnePlus ne prenne le train en marche.

L’image divulguĂ©e fait Ă©galement allusion Ă une finition spĂ©ciale en grain de bois Ă l’arrière du OnePlus 13. Dans le passĂ©vous pourriez acheter un tĂ©lĂ©phone OnePlus avec un dos en bois, donc si cette fuite s’avère vraie, cela pourrait constituer un joli rappel aux dĂ©buts de la marque.

D’autres fuites du OnePlus 13 suggèrent que le tĂ©lĂ©phone sera livrĂ© avec un Ă©cran de 6,8 pouces, une batterie de 6 000 mAh et 24 Go de RAM. Il serait alimentĂ© par le prochain processeur Snapdragon 8 Gen 4.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur le OnePlus 13 alors que les rumeurs continuent de s’intensifier.