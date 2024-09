La fuite du Nvidia RTX 5090 a tellement de cœurs qu’elle me fait vraiment peur

La GeForce RTX 4090 est déjà si grande que tout constructeur de PC digne de ce nom sait que vous aurez besoin de supports spécialisés juste pour l’empêcher de tomber et de démonter votre ordinateur. Le très attendu RTX 5090, le prochain GPU grand et puissant de Nvidia, devrait être une monstruosité absolue en matière de carte graphique. Les spécifications divulguées montrent qu’il possède plus de 5 000 cœurs CUDA de plus que les GPU Ada Lovelace et un TGP par défaut qui me fait honnêtement un peu peur de le brancher.

Spécifications divulguées pour la première fois via VidéoCardz Cela implique que les GPU Blackwell de Nvidia, dont on parle depuis longtemps, sont prêts à voler les cœurs et les portefeuilles et à exiger beaucoup de votre réseau électrique local. Bien sûr, j’exagère, mais la consommation électrique supposée de 600 W nécessiterait en effet un bloc d’alimentation important dans tout PC espérant le faire fonctionner. Comparez cela au RTX 4090, qui exigeait une base de 450 W.

Les GPU de la série 50 incluent un RTX 5080 avec 10 752 cœurs CUDA et 16 Go de VRAM GDDR7. Le RTX 5090 contient 21 760 cœurs FP32 CUDA ridicules et 32 ​​Go de VRAM sur un bus de 512 bits. Sinon, la baisse par rapport à ce modèle (le 5080) est une mise à niveau relativement modérée par rapport au 4080. Il contient 1 024 cœurs CUDA de plus que la dernière génération, bien qu’il ait la même quantité de V-RAM avec un saut de mémoire de 176 Go/s. bande passante. La fuite suggère que le 5080 consomme 400 W au lieu des 320 W précédents.

La GeForce RTX 5090 comportera 21 760 cœurs CUDA, 32 Go de mémoire GDDR7 et 600 W, la RTX 5080 obtiendra 16 Go de VRAM/400 W (spécifications de fuite) https://t.co/BMAJSGOS5N pic.twitter.com/SNgSsVxnfx -Wario64 (@Wario64) 26 septembre 2024

Les spécifications proviennent d’un leaker Nvidia de routine et généralement fiable. Kopite7kimi sur Twitter. Nous les avons déjà cités avec fuites passées du RTX 4090 en 2022. Pourtant, vous ne devriez pas encore vous précipiter pour une nouvelle alimentation. VideoCardz a noté que le fuyard original n’avait pas précisé si cette consommation d’énergie par défaut était TBP ou TGP, ce qui représente essentiellement la différence entre la consommation totale d’énergie d’une carte graphique et celle de la plupart des périphériques.

Il y a encore tellement de choses que nous ignorons sur la carte, comme ses autres valeurs fondamentales, ses vitesses d’horloge ou son appareil de refroidissement. Avec ces vitesses, il ferait certainement chaud. Kopite7kimi précédemment revendiqué le RTX 5090 Founders Edition dispose d’un refroidisseur à 2 emplacements plutôt que d’un GPU à 4 emplacements. Cela a du sens, surtout si Nvidia espère que ses clients installeront la carte graphique dans autre chose qu’une tour massive. Cela signifie également que la carte pourrait utiliser une forme de refroidissement non standard, mais à ce stade, il est trop tôt pour spéculer.

Les 5080 et 5090 nécessiteront un emplacement PCIe 5.0, qui a fait ses débuts plus tôt cette année. C’est attendu, mais cela rappelle également aux consommateurs qu’ils devront se procurer une nouvelle carte mère s’ils espèrent passer d’une carte graphique basée sur PCIe 4.0.

Les deux GPU semblent être de solides améliorations en termes de performances dans les jeux haute résolution. Cela étant dit, le 5090 est pratiquement le double des performances supposées du 5080, ce qui me fait me demander quel sera le coût de la carte à sa sortie. Vous devrez également faire face à la puissance de calcul du processeur qui limite les gains de performances réels de toute nouvelle carte. Dans l’environnement de jeu actuel, le 5090 semble plus conçu pour les tâches lourdes d’entreprise que pour les performances de jeu. Il n’existe aucun jeu moderne aussi exigeant que Crise obligeant tout le monde à mettre à niveau. La plupart des joueurs pourront très bien s’en tenir à la génération actuelle pour le moment.