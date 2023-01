La fuite du nouveau Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ laisse peu de place à l’imagination

Samsung est prêt à dévoiler la série Galaxy S23 le 1er février lors de l’événement Galaxy Unpacked à San Francisco. Bien que cela ne soit pas explicitement confirmé par Samsung, la société devrait introduire trois nouveaux smartphones – Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. Nous avons déjà entendu pas mal de choses sur le trio S23, mais la dernière fuite du blog allemand WinFuture laisse peu à l’imagination sur les modèles réguliers et Plus.

Les rendus de presse officiels du trio Galaxy S23 ont déjà fui, nous savons donc à quoi ressembleront ces smartphones de la série S23, mais la fuite d’aujourd’hui corrobore les fuites de conception précédentes car la source a partagé quelques photos supplémentaires du Galaxy S23 et du Galaxy S23+.









Samsung Galaxy S23 • Samsung Galaxy S23+

Les deux modèles semblent identiques et ont un design plus arrondi que le Galaxy S23 Ultra, qui a un design plus carré, Galaxy Note-esque. Cependant, ce n’est pas seulement la conception, les S23 et S23+ partageront également plusieurs spécifications et différeront principalement en termes de taille d’écran, de stockage, de capacité de la batterie et de vitesse de charge. Vous pouvez consulter le tableau ci-dessous pour plus de spécifications, mais notez que celles-ci concernent les unités européennes.







Les spécifications divulguées de Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23 + (traduction automatique de l’allemand)

La source affirme que les S23 et S23+ ne seront pas livrés avec un emplacement pour carte microSD pour l’extension de stockage, mais les versions européennes auront deux emplacements pour carte SIM physique et un support eSIM. Les S23 et S23+ ne seront pas non plus livrés avec la prise casque 3,5 mm, mais vous obtiendrez des scanners d’empreintes digitales ultra-soniques à l’écran sur les deux pour l’authentification biométrique.









Samsung Galaxy S23 • Samsung Galaxy S23+

De plus, la source affirme que ceux qui pré-réservent le S23/S23+ auprès de détaillants individuels en Allemagne auront la possibilité d’acheter le téléphone avec double stockage pour le même prix. Ainsi, si vous achetez la variante 128 Go du Galaxy S23, vous obtiendrez le modèle 256 Go sans dépenser de supplément. Et si vous achetez le modèle haut de gamme, vous devez payer le prix de la “prochaine version plus petite”.

Source (en allemand)