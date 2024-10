La fuite du nouveau design de l’iPhone 17 Pro laisse présager un avenir meilleur

Lorsque Apple lancera l’iPhone 17 Pro à l’automne 2025, il semblerait qu’il pourrait inclure une couleur plus vive dans la gamme. Les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max actuels sont pour la plupart sobres et discrets, contrairement aux nuances plus vives de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Pro en quatre couleurs. Une nouvelle couleur plus vive est en route. Pomme

À l’heure actuelle, les choix de couleurs sont les suivants : Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium et Desert Titanium. Toutes sont des nuances discrètes, à l’exception de la finition dorée pâle de Desert Titanium, et même ce n’est pas ce que vous appelleriez criard. L’année dernière a été encore plus calme, le prédécesseur de Desert étant Blue Titanium.

Mais l’année prochaine, il pourrait y avoir des options bleu sarcelle, vert ou vert foncé, selon une fuite prolifique. Majin Bu. Quelle est la probabilité que cela soit le cas ?

Une chose est sûre, la gamme n’inclura pas à la fois le vert et le vert foncé car les deux sont si proches, et Majin Bu ne suggère pas que ce sera le cas, même si je peux voir que le vert est la couleur du héros de l’iPhone 17 et le noir. vert la teinte Pro correspondante, un peu comme le violet de l’iPhone 14 et les choix violet foncé de l’iPhone 14 Pro.

La conviction du fuyard est que l’option la plus probable est Teal Titanium, déclarant : « Le candidat le plus probable pourrait être Teal Titanium étant donné qu’il existe déjà une option similaire sur la série actuelle d’iPhone 16. »

Eh bien, la sarcelle n’est pas la couleur la plus brillante de l’iPhone 16, c’est l’outremer, mais elle est plus brillante que certaines. Et pour l’iPhone 17 Pro, le bleu sarcelle correspond certainement à l’ambiance discrète de la gamme iPhone 16 Pro et pourrait ressembler à une version légèrement plus jazzée du Blue Titanium de l’année dernière, qui était une couleur assez discrète.

Personnellement, je serais ravi d’une option vert foncé, qui montrerait que la gamme iPhone Pro pourrait nous surprendre en termes de couleur.

Apple a toujours été fier de surprendre les gens avec son design et les couleurs qui se transmettent d’une génération d’iPhone à la suivante sont subtilement différentes, même jusqu’à des couleurs comme PRODUIT (ROUGE). Lorsque le prochain iPhone sortira, il est possible que les modèles Pro emmènent l’iPhone dans une nouvelle direction.

