La fuite du Galaxy S23 FE fait allusion aux nouvelles couleurs vives du téléphone Samsung

La dernière fuite concernant le prochain Samsung Galaxy S23 FE (pour « Fan Edition ») prétend montrer la gamme de couleurs avec laquelle le téléphone phare le plus abordable sera lancé.

Samsung lance un téléphone phare au début de l’année et le suit généralement avec une version Fan Edition avant la période des fêtes qui supprime quelques fonctionnalités mais est proposée à un prix inférieur. Ainsi, après le lancement du Galaxy S23 en février, les fans attendaient avec impatience des nouvelles du Galaxy S23 FE – et il sera disponible en quatre couleurs, selon un rapport de MSPoweruser Vendredi.

Ceux-ci seront du blanc perle, du graphite noir, une lavande violet foncé et une teinte olive vert pastel, comme le montre une photo divulguée fournie à MSPoweruser. C’est moins d’options de couleurs que les six avec lesquelles le Galaxy S23 a été lancé, a souligné la publication.

Sinon, les rendus – qui sont présentés dans ce qui ressemble à une publicité divulguée – ne révèlent pas grand-chose sur le Galaxy S23 FE. De l’arrière, il ressemble beaucoup au Samsung Galaxy S23, avec un trio de caméras disposées en « feu rouge » vertical, bien que le flash adjacent à droite des objectifs semble légèrement plus bas que sur le téléphone phare de Samsung. Du point de vue du design, le S23 FE semble avoir le même dos et les mêmes côtés plats et les mêmes coins arrondis, bien que son cadre extérieur semble avoir la même couleur et la même finition argentées métalliques sur tous les modèles (au lieu de correspondre ou de compléter avec plus d’élégance les couleurs du téléphone dans la norme S23).

La série Galaxy FE a connu quelques années difficiles, car la perturbation de la chaîne d’approvisionnement en cas de pandémie a conduit les modèles précédents à retarder leurs sorties habituelles – par exemple, le Galaxy S21 FE a raté sa fenêtre de fin d’année 2021 et a été maladroitement lancé début 2022, pratiquement aux côtés de la marque. -nouveau produit phare du Galaxy S22, et Samsung a complètement ignoré le Galaxy S22 FE. Mais nous avons vu suffisamment de fuites et de rumeurs pour suggérer qu’un Galaxy S23 FE est en préparation – la prochaine question est de savoir quand il arrivera.

Samsung n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.