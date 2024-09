La fuite du boîtier du Samsung Galaxy S25 Ultra laisse entrevoir une ergonomie bien améliorée

Samsung a déjà finalisé les spécifications et l’apparence de la série Galaxy S25 en phase de planification et a apparemment réussi les tests de validation technique, ainsi que de plus en plus de tests de référence du nouveau Snapdragon 8 Gen 4 sont apparus fonctionnant sur la plate-forme Snapdragon personnalisée du S25 pour Galaxy.

Le Galaxy S25 UltraS25+ et S25 sont peut-être déjà au stade de la validation de la conception. Le fabricant teste si les appareils répondent à toutes les exigences lorsqu’ils sont assemblés avec des outils et des composants pour la production de masse.

L’un des signes révélateurs de ce dernier cas est l’apparition des premiers étuis de créateurs enthousiastes. Basés sur des schémas divulgués ou fournis ainsi que sur des informations internes sur la conception et les dimensions, ces cas sont généralement un signe avant-coureur de ce qui va arriver avec la conception du combiné lui-même.

En première ligne est le Galaxy S25 Ultra dont la coque en silicone transparente nous annonce désormais de bonnes nouvelles concernant le combiné phare de Samsung pour 2025. Déniché dans les vastes prairies de la blogosphère technologique chinoise sur Weibo, le boîtier suggère que le Samsung Galaxy S25 Ultra aura enfin des coins arrondis.

Cette décision de Samsung sera une aubaine pour l’ergonomie du S25 Ultra, car les utilisateurs se plaignent des coins nerveux de ses prédécesseurs qui les rendaient inconfortables à tenir et à transporter.

De plus, le silo du S Pen semble être juste à côté du coin arrondi en bas à droite, et cet emplacement particulier devrait permettre de retirer le stylet plus rapidement et plus facilement pour une note ou un croquis rapide.

Samsung devrait annoncer le Galaxy S25 Ultra en janvier avec de nombreuses fonctionnalités d’IA sous le capot résultant de l’utilisation du dernier et meilleur chipset de Qualcomm, qui devance désormais même le puissant Apple A18 Pro.

La série S25, cependant, ne comportera pas de refonte radicale dans le département de conception, donc un petit peu en termes d’ergonomie améliorée de l’énorme dalle Ultra sera utile.