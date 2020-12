Oppo a déjà annoncé que son prochain smartphone phare, qui sortira au cours des trois premiers mois de 2021, sera alimenté par le chipset Snapdragon 888 récemment dévoilé, mais aujourd’hui, une nouvelle fuite nous donne quelques détails supplémentaires sur l’appareil.

Le Find X3 Pro, qui est ce que nous supposons qu’il sera appelé, porte le nom de code Fussi, selon Evan Blass, mieux connu sous le nom de @evleaks. L’appareil aura un écran tactile de 6,7 pouces 1440×3216 avec une prise en charge de 1,07 milliard de couleurs et une fréquence d’images dynamique adaptative – de 10 Hz à 120 Hz.



Oppo Find X2 Pro et Find X2

Le milliard de couleurs n’est pas nouveau, le Find X2 Pro a introduit cette fonctionnalité dans le monde des smartphones, et il sera repris ici, tandis que le taux de rafraîchissement dynamique est similaire à ce que Samsung a fait pour le Galaxy Note20 Ultra (bien que nous attendions le Find X3 Pro pour prendre en charge cela à sa pleine résolution).

À l’arrière, il y aura apparemment une paire de nouveaux capteurs Sony IMX766 de 50 MP, un pour le tireur principal et l’autre pour l’ultra-large, avec un vivaneau de 13 MP capable de zoom optique 2x et un appareil photo macro 3 MP avec des lumières encerclant sa lentille, lui permettant ainsi de fonctionner «comme un microscope de facto». C’est … bizarre, et ce n’est pas quelque chose que nous avons vu auparavant, bien qu’il n’y ait aucune mention d’une caméra à zoom périscope supplémentaire dans cette fuite, ce qui est encore plus étrange compte tenu du fait que Find X2 Pro avait une telle chose. Cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas inclus, mais simplement que nous n’avons pas encore de détails à ce sujet.

Le Find X3 Pro pèserait environ 190 g, l’écran et l’arrière étant incurvés vers le cadre. Le dos sera en céramique ou en verre, et pour les options de couleur, nous aurons d’abord du noir et du bleu, le blanc plus tard.

Le téléphone recevra une batterie de 4500 mAh avec une charge filaire SuperVOOC 2.0 de 65 W et une charge sans fil VOOC Air de 30 W (une omission notable du Find X2 Pro). Le module NFC aura une conception d’antenne à double corps, qui vous permettra de taper pour payer avec soit l’arrière vers le lecteur, soit l’avant.

Sans surprise, le Find X3 Pro ferait ses débuts avec ColorOS 11 basé sur Android 11.

La source