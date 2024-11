La fuite des spécifications PS5 Pro dévoile 2 Go supplémentaires de RAM DDR5

Bien que la PS5 Pro ne soit officiellement sortie que le 7 novembre, certaines personnes ont commencé à mettre la main sur la console PlayStation 5 révisée de Sony. Une vidéo de déballage a été publiée il y a quelques jours et rapidement supprimée ; maintenant, le créateur de contenu brésilien Brunno Fast a également réussi à obtenir une console et par la suite commun la fiche technique complète incluse dans la boîte.

La plus grande surprise est de loin que Sony a ajouté 2 Go de RAM DDR 5. Ceux-ci seront probablement réservés au système d’exploitation afin que les développeurs de jeux puissent utiliser pleinement les 16 Go de GDDR6 pour les jeux proprement dits. Au-delà de cela, c’est en grande partie ce que nous savions déjà.

Processeur principal Processeur monopuce personnalisé CPU : x86-64-AMD RyzenTM ‘Zen2’, 8 cœurs/16 segments GPU : 16,7 TFLOPS, mécanisme graphique AMD Radeon™ RDNA Mémoire GDDR6 16 Go, DDR5 2 Go Stockage SSD personnalisé de 2 To* ** Entrée/Sortie*** Port USB Type-A (SuperSpeed ​​USB 10 Gbps) x2, port USB Type-C (Hi-Speed ​​USB), port USB Type-C (SuperSpeed ​​USB 10 Gbps), connecteur d’extension SSD M.2 (Key M), lecteur de disque port Réseau Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802,11 a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth 5.1 Sortie AV Port HDMI SORTIE**** Exigences d’alimentation électrique 100-240 V ~ 4,2-1,7 A 50/60 Hz Puissance nominale maximale 390 W Dimensions extérieures (hors parties saillantes) Environ 388 x 89 X 216 mm (largeur x hauteur x profondeur) Poids Environ 3,1 kg Température de fonctionnement 5 °C à 35 °C

* La capacité du SSD a été calculée en base 10 (1 Go, 1 000 000 000 d’octets). ** Une partie de la capacité du SSD est réservée à une utilisation liée à l’administration et à la maintenance de la console, ainsi qu’à des options supplémentaires. Cela peut se produire lors de l’installation du logiciel système ou d’autres logiciels. Par conséquent, la disponibilité de la capacité SSD peut varier en fonction de la console, de la version du logiciel système ou des options disponibles, et la totalité n’est pas disponible pour votre utilisation. *** Le fonctionnement de tous les appareils connectés n’est pas garanti. **** Utilisez le câble HDMI fourni.

Pour récapituler, la PS5 Pro offre une puissance de calcul 67 % supérieure à la PS5 de base en termes de TFLOPS bruts. Selon Sony, cela se traduit en moyenne par un rendu environ 45 % plus rapide. Cependant, comme plusieurs développeurs l’ont récemment souligné, le véritable atout de la console est probablement PlayStation Spectral Super Resolution, la mise à l’échelle personnalisée basée sur l’IA développée par Sony. Selon les développeurs de The First Descendant, il peut rivaliser avec la qualité de n’importe quel upscaler, même NVIDIA DLSS.

Pour rappel, la PS5 Pro sera officiellement lancée jeudi prochain dans les magasins du monde entier. Son prix sera de 699 $/699 £/799 €.