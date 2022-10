La fuite des spécifications du Pixel 7 Pro révèle les grandes surprises de Google

Le week-end dernier n’a été rempli que de dérapages de vente au détail qui ont révélé la plupart des détails sur le prochain lancement de Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Google doit simplement être plus généreux que les autres entreprises lorsqu’il s’agit de fournir aux détaillants des informations précoces, car cela se produit à chaque fois à travers le monde. C’est un gâchis, mais cela nous donne aussi de quoi parler.

L’une des plus grosses fuites provenait soi-disant d’un transporteur à Taïwan qui était affecté à un Chaîne Google News Telegram puis repéré par 9to5Google. La fuite de l’opérateur a montré une bonne partie des spécifications de chaque téléphone, au cas où vous vous demanderiez ce que Google a pu changer pour cette série de nouveaux téléphones. Ce même jour, @TechDroider trouvé une liste similaire et partagé des détails sur ce qui pourrait être un ensemble de spécifications et de fonctionnalités plus spécifiques aux États-Unis.

Pour les spécifications du Pixel 7 Pro, nous devrions voir un écran QHD LTPO AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une triple caméra arrière avec des objectifs principaux de 50MP, un téléobjectif de 48MP et des objectifs ultra-larges de 12MP. En plus des capacités de zoom Super Res 30x, il y aura une sorte de nouveau mode Macro Focus ainsi qu’un mode Cinematic Blur ou Movie Motion Blur.

Ces listes révèlent également 12 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go pour le 7 Pro. Bien sûr, Tensor G2 est mentionné, chargement filaire et sans fil, résistance à l’eau et à la poussière IP68 et déverrouillage du visage. Oui, nous avons plusieurs mentions de déverrouillage du visage. Les deux téléphones géreront apparemment le déverrouillage du visage avec un appareil photo selfie de 10,8 mégapixels.

Pour le Pixel 7 Plus précisément, nous obtenons un écran FHD de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (ne semble pas être LTPO), un appareil photo principal de 50 MP à côté d’un ultra-large de 12 MP, 8 Go de RAM et des options de 128 Go ou 256 Go de stockage. Le zoom Super Res est plafonné à 8x sur le Pixel 7 standard.

Et enfin, parce que j’ai mentionné qu’il y avait beaucoup de fuites, nous avons deux vidéos de @_snoopytech_ du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro. La vidéo Pixel 7 est principalement une version abrégée de la vidéo Pixel 7 Pro, nous n’avons donc inclus que les 7 Pro ici. Il montre ce nouveau mode de mise au point macro.

Pixel 7 Pro : c’est tout pic.twitter.com/lYfBM4A1xQ — SnoopyTech (@_snoopytech_) 2 octobre 2022

D’accord, que devons-nous savoir d’autre ?