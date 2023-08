La fuite des spécifications clés de Google Pixel Watch 2 pourrait être lancée en Inde

La Google Pixel Watch lancée en octobre dernier était livrée avec le SoC Exynos 9110 à la barre. Cependant, il y a quelques mois, nous avons entendu dire que la Pixel Watch 2 abandonnerait Exynos pour la puce Snapdragon W5 Series. Il n’était pas clair s’il s’agirait du SoC W5 ou W5+ Gen 1. Mais si Autorité Android On pense que la Pixel Watch de deuxième génération sera alimentée par la plate-forme Snapdragon W5 Gen 1.

La nouvelle puce devrait apporter des améliorations d’efficacité à la Google Pixel Watch 2, qui, associée à une batterie un peu plus grande (306 mAh contre 294 mAh), devrait se traduire par une meilleure autonomie de la batterie que la Pixel Watch de première génération.

La publication affirme également que la Google Pixel Watch 2 aura des lunettes noires massives comme son prédécesseur, mais la smartwatch embarquera un écran OLED circulaire de 1,2″ d’une résolution de 384 x 384 pixels provenant de Samsung Display au lieu de BOE.

De plus, Google Pixel Watch 2 exécutera Wear OS 4 basé sur Android 13 avec un thème dynamique et prendra en charge des mises à jour transparentes, ce qui serait une première pour une smartwatch. La Pixel Watch 2 sera également livrée avec une bande ultra large (UWB), ce qui pourrait permettre à la Pixel Watch 2 d’être utilisée pour la recherche précise d’appareils, le déverrouillage de la voiture à l’aide de la clé de voiture numérique et le transfert de lecture multimédia fluide vers une tablette Pixel ancrée ou une future Enceinte Nest compatible UWB.

La source a également partagé l’animation de vente au détail qui sera diffusée sur les unités de démonstration de Google Pixel Watch 2. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

La Pixel Watch de l’année dernière n’a pas été lancée en Inde, mais cela pourrait changer cette année puisque les étiquettes électroniques réglementaires des modèles de la Pixel Watch 2 (G4TSL, GC3G8, GD2WG) incluent désormais une entrée pour le Bureau of Indian Standards (BIS). Reste à savoir si Google étendra ou non la disponibilité de sa smartwatch à d’autres pays.

Plus de détails sur la Google Pixel Watch 2 apparaîtront probablement dans les semaines à venir. En attendant, vous pouvez vérifier les visages de la montre qui ont fui de la Pixel Watch 2 ici.

Source