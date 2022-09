La fuite des Nicaraguayens met à rude épreuve le système d’asile du Costa Rica

SAN JOSE, Costa Rica (AP) – Après quatre ans à essayer de poursuivre ses études au Nicaragua, Elton Rivera est finalement parvenu à la même conclusion que des milliers de ses compatriotes. Le gouvernement a fermé son université, son directeur lui a dit qu’il partait en exil et a averti que la police venait aussi pour Rivera.

Rivera a inspecté les différentes maisons sûres qu’il avait utilisées après son arrestation en 2018 et s’est rendu compte qu’il ne restait plus personne qui l’avait abrité. “La seule option est d’aller au Costa Rica, qui est ce que j’ai de plus proche et où j’ai le plus de contacts”, a-t-il déclaré. Il s’est faufilé hors du Nicaragua le long d’un sentier au-dessus d’une montagne en février et a rapidement pris un bus pour San Jose.

Rivera a immédiatement demandé l’asile. Le gouvernement costaricien lui a donné rendez-vous pour formaliser sa demande — en 2030.

Depuis l’été 2021, lorsque le président nicaraguayen Daniel Ortega a enfermé des dizaines d’opposants politiques avant les élections présidentielles de novembre, les Nicaraguayens demandent l’asile au Costa Rica au plus haut niveau depuis l’éclatement de la crise politique nicaraguayenne en avril 2018.

L’exode des Nicaraguayens fuyant la répression politique a fait vaciller le système d’asile du Costa Rica voisin sous le poids de demandes qui dépassent même les années 1980, lorsque les guerres civiles ont ravagé l’Amérique centrale.

Les demandeurs d’asile représentent désormais 4 % de la population du Costa Rica. Bien qu’il ne compte que 5 millions de citoyens, le Costa Rica n’est devancé que par les États-Unis, l’Allemagne et le Mexique pour le nombre de demandes d’asile qu’il a reçues l’année dernière, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Les autorités costaricaines confirment désormais plus de 200 000 demandes en attente et 50 000 autres personnes attendent leur rendez-vous pour faire une demande officielle. Les Nicaraguayens représentent près de neuf candidats sur 10.

Les demandeurs d’asile sont une pression supplémentaire pour la nouvelle administration du président Rodrigo Chaves qui tente de relancer une économie durement touchée par la pandémie de COVID-19.

“Cela a été une augmentation incroyable”, a déclaré Allan Rodríguez, directeur adjoint de l’agence d’immigration du Costa Rica, qui supervise également le système d’asile. « Cela a mis à l’épreuve les capacités de l’administration. Cela nous a fait nous réinventer non seulement dans le processus d’accueil, mais aussi dans la façon de résoudre ce problème.

Rodríguez a déclaré que le système a été renforcé en termes de capacité à accepter les demandes d’asile – l’agence des Nations Unies pour les réfugiés a engagé 50 personnes pour l’aider – mais que les défis restants incluent la résolution rapide des cas et l’intégration des demandeurs d’asile dans la société costaricienne.

Rivera, 28 ans, était en dernière année d’études de médecine dans la plus grande université publique du Nicaragua et ne s’intéressait pas particulièrement à la politique lorsque des manifestations ont éclaté en avril 2018 en réponse aux changements apportés au système de sécurité sociale. Les personnes âgées qui sont descendues dans la rue ont été brutalisées par la police, alors les étudiants universitaires sont sortis en soutien aux retraités.

Rivera est allé faire sa tournée dans un hôpital le lendemain et a vu des étudiants blessés affluer. Le deuxième jour des manifestations, la police l’a battu et jeté dans une cellule sale pendant six heures avant de le relâcher. L’arrestation a fait de lui un leader parmi les autres étudiants en médecine, ce qui l’a finalement fait expulser.

Il s’est ensuite inscrit dans une université privée en tant que majeure en sciences politiques parce qu’elle n’avait pas d’école de médecine et qu’il lui manquait quelques cours pour terminer son diplôme lorsque le gouvernement d’Ortega a fermé l’école et un certain nombre d’autres universités privées en février.

Rivera essaie maintenant de poursuivre ses études en dehors du Nicaragua. Même avec sa nomination à l’asile dans huit ans, il a déclaré: “Je suis resté calme à ce sujet parce que je sais qu’il y a beaucoup de Nicaraguayens ici et que le Costa Rica est un très petit pays.”

Xaviera Molina, 27 ans, a déjà obtenu l’asile parce qu’elle a quitté le Nicaragua lors d’une des premières vagues en juillet 2018.

Molina, une majeure en marketing, était une mère célibataire à l’époque en deuxième année de son cursus. Elle n’avait jamais été impliquée dans l’activisme, mais lorsque les étudiants ont élargi la protestation contre le gouvernement d’Ortega, elle s’est impliquée, distribuant d’abord de la nourriture, puis aidant à fournir des soins médicaux aux étudiants blessés.

“J’étais fondamentalement infirmière par accident”, a déclaré Molina.

Le gouvernement a intensifié sa répression des manifestations, organisant une opération en juillet 2018 pour nettoyer les barricades que les manifestants avaient érigées autour des quartiers de résistance à travers le Nicaragua. Molina est entrée dans la clandestinité puis a décidé qu’elle devait quitter le pays.

Molina a traversé la frontière vers le Costa Rica en juillet 2018, a demandé l’asile et l’a obtenu en octobre dernier. Elle est restée 1 an et demi sans revoir sa fille restée avec ses parents au Nicaragua.

Elle a dit que le processus était lent, mais qu’elle a pu travailler, a ouvert sa propre entreprise de restauration et a amené sa fille au Costa Rica.

“Je connais des gens qui sont ici depuis quatre ans comme moi et ils n’ont toujours pas accepté qu’ils doivent rester”, a déclaré Molina. “Ils n’ont toujours pas acheté de lit car ils ont l’impression qu’à tout moment ils vont y retourner.”

En mars dernier, le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a rencontré des responsables au Costa Rica. L’administration Biden était intéressée à voir le Costa Rica et le Mexique, deux pays dotés de systèmes d’asile relativement robustes, continuer à accueillir autant de demandeurs d’asile que possible.

Dans son discours sur l’état de l’Union ce mois-là, Biden a déclaré : « Nous obtenons des engagements et soutenons des partenaires en Amérique du Sud et en Amérique centrale pour accueillir davantage de réfugiés et sécuriser leurs propres frontières.

Diego Pérez, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Costa Rica, a déclaré qu’avec la pandémie de COVID-19, le système d’asile du Costa Rica n’a plus “la même capacité d’absorption ou d’intégration (des demandeurs d’asile), y compris sur le marché du travail .”

Gabriela Nuñez, directrice costaricienne de l’organisation américaine HIAS de soutien aux réfugiés, note qu’avant la crise nicaraguayenne, le Costa Rica avait l’habitude de recevoir environ 5 000 demandes d’asile par an. Maintenant, le pays reçoit plus que cela en un mois.

“Il y a une urgence en ce qui concerne la façon dont les gens cherchent à accéder au territoire, au processus et enfin combien sont finalement reconnus”, a déclaré Nuñez.

Aujourd’hui, certains craignent que l’attente de plusieurs années pour une nomination ne pousse plus de Nicaraguayens à se tourner vers le nord – vers le Mexique ou les États-Unis – qu’à n’importe quel moment de la crise politique de plus de quatre ans de leur pays.

Jusqu’en juillet de cette année, 5 335 Nicaraguayens ont demandé l’asile au Mexique, soit quatre fois plus qu’en 2021. Dans de nombreux cas, demander l’asile au Mexique n’est qu’un moyen pour les demandeurs d’asile d’atteindre la frontière américaine.

L’année dernière, les agents frontaliers américains ont rencontré des Nicaraguayens plus de 50 000 fois à la frontière sud-ouest. Au cours des 10 premiers mois de l’exercice 2022, ils ont rencontré des Nicaraguayens 134 000 fois.

Pour la plupart cependant, le Costa Rica reste le premier choix pour les Nicaraguayens en quête de sécurité, en raison de sa proximité, de sa familiarité et des éventuels liens familiaux existants.

Pourtant, cela peut être une transition difficile. Le Costa Rica est plus cher. Les Nicaraguayens contraints de fuir rapidement ne peuvent pas emporter grand-chose avec eux ; les certifications professionnelles ne sont pas transférables ; il faut du temps pour déterminer à quelle année les enfants devraient entrer dans un système d’éducation différent.

Trois mois après avoir demandé l’asile, les demandeurs peuvent commencer à travailler légalement. Mais beaucoup ont déclaré que certains employeurs ne reconnaissaient pas la carte délivrée par le gouvernement les identifiant comme demandeurs d’asile. D’autres ont réussi à ouvrir de petites entreprises, mais disent ne pas être éligibles aux prêts.

Rivera essaie d’en tirer le meilleur parti. Il a fondé une organisation appelée Bridges for Nicaraguan Students, qui vise à aider les étudiants exilés à trouver des moyens de poursuivre leurs études.

Bientôt, Rivera se rendra en Roumanie pour reprendre ses études de médecine, mais il n’envisage pas d’arrêter son activisme politique.

Lorsqu’il avait décidé de quitter le Nicaragua, Rivera se souvient avoir pensé : « Je vais les déranger davantage là-bas, continuer à parler là-bas, continuer à élever la voix là-bas.

__

Sherman a rapporté de Mexico. Le vidéojournaliste AP Berny Araya à San Jose a contribué à ce rapport.

Moises Castillo et Christopher Sherman, The Associated Press