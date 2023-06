La fuite de Red Magic 8S Pro confirme Snapdragon 8+ Gen 2

Après le Red Magic 8 Pro qui a été lancé en décembre 2022, voici notre première nouvelle sur son successeur – le Red Magic 8S Pro qui serait l’un des premiers appareils à être lancé avec le prochain chipset Snapdragon 8+ Gen 2 de Qualcomm .







Course de référence Red Magic 8S Pro AnTuTu

Pronostiqueur fiable Station de chat numérique a partagé un aperçu en direct du Red Magic 8S Pro exécutant AnTuTu et nous pouvons voir qu’il a réussi un score combiné de 1 704 113 en tête du classement grâce au chipset overclocké. L’appareil (nubia NX729S_V1A) a marqué 436 089 points au test CPU et 642 666 points côté GPU. Le test de mémoire (318 418 pts) et le test UX (306 940 pts) étaient tout aussi impressionnants.

En plus de la fuite de référence, le pronostiqueur suggère que Red Magic 8S Pro apportera une charge rapide filaire de 170 W, un ventilateur de refroidissement actif ainsi que plusieurs fonctionnalités de réglage des performances et d’optimisation du système. DCS affirme également que Nubia prépare une tablette de jeu Android qui pourrait faire ses débuts aux côtés du Red Magic 8S Pro.

Source (en chinois)