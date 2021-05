La fuite de Realme Smart TV 4K révèle des spécifications et des prix indiens

L’événement Realme du 31 mai en Inde n’est qu’à quelques heures et comprendra certainement l’annonce du Realme X7 Max 5G, ainsi que quelques nouveaux modèles Realme Smart TV 4K – un 43 et un 50 pouces. Ce morceau était déjà connu à partir de l’affiche du teaser. Avec la prise en charge de Dolby Cinema et d’une sorte d’assistant vocal.

Affiche Realme Smart TV 4K

En développant cela, une nouvelle fuite offre des spécifications supplémentaires, même si vagues. Apparemment, les deux téléviseurs utiliseront des panneaux 4K avec un champ de vision de 178 degrés, 1,07 milliard de couleurs et une optimisation intégrée Chroma Boost et Picture Engine. Aussi, selon la source – Dolby Vision HDR. L’audio serait géré par une configuration de haut-parleurs stéréo quadruple 24 W, avec prise en charge de Dolby Atmos et DTS HD.

En termes d’E/S, les nouveaux modèles Realme Smart TV 4K disposent de trois ports HDMI (version inconnue), de deux ports USB, d’une entrée AV, d’un port Ethernet (vitesse inconnue) et d’un port tuner. Au cœur des appareils – un chipset MediaTek quadricœur non divulgué. Celui qui, à tout le moins, offre le Wi-Fi ac double bande et le Bluetooth 5.0. Il y a Android 10 sur le dessus – aucune mention de s’il s’agit d’une version complète et de l’interface utilisateur et des personnalisations dont il dispose.

Le modèle 43 pouces aurait un poids brut de 9,5 kg et un poids net de 6,5 kg, avec une consommation électrique nominale de 100 W, tandis que le modèle 50 pouces pèse respectivement 13,1 kg/9,2 kg et est évalué à 200 W. Les étiquettes de prix précises ne sont pas disponibles, mais la source affirme que le 43 pouces tombera dans la fourchette de 28 000 à 30 000 INR et le 50 pouces : 33 000 à 35 000 INR.

