La fuite de prix du Snapdragon 8 Gen 4 suggère que les nouveaux téléphones seront encore plus chers

💰 Attendez-vous à payer plus pour les derniers smartphones Android haut de gamme

📈 Les prix des chipsets pour Qualcomm et MediaTek ont ​​augmenté de 20 %

😥 Le coût pourrait être répercuté sur le consommateur

💪 Le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm alimente la gamme la plus récente de téléphones phares Android

Selon une nouvelle fuite de prix, la prochaine gamme de smartphones alimentés par Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 pourrait être plus chère. Une source chinoise a suggéré que les prix des puces Qualcomm et MediaTek avaient augmenté, ce qui pourrait entraîner des appareils Android plus chers.

Comme repéré par Autorité Androidutilisateur de Weibo Station de discussion numérique a publié que Snapdragon 8 Gen 4 et MediaTek Dimensity 9300 pourraient être 20 % plus chers que leurs prédécesseurs en raison du coût du processus de fabrication 3 nm de TSMC.

La puce de MediaTek coûterait 155 dollars, tandis que le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm coûterait 190 dollars. Il s’agit d’un prix approximatif et pourrait fluctuer à la hausse ou à la baisse, mais cela suggère néanmoins que des fabricants comme Samsung, ZTE et Xiaomi devront facturer davantage pour les futurs appareils.

La nouvelle fait suite à l’admission par un dirigeant de Xiamoi que les coûts de fabrication des smartphones continuent d’augmenter. Directeur général de Redmi Wang Teng Thomas a demandé aux utilisateurs de Weibo si les consommateurs accepteraient de déclasser pour maintenir les prix les mêmes, ou de passer à une spécification plus élevée et de payer un peu plus.

Pour compenser l’augmentation des coûts, les consommateurs se voient proposer des contrats plus longs. Un contrat téléphonique de 18 mois était autrefois considéré comme excessif, mais désormais, un contrat de 36 mois est souvent le seul moyen par lequel les opérateurs peuvent récupérer le coût de leurs téléphones phares.

Le Muflier 8 génération 3 peut être trouvé dans les meilleurs téléphones Android, y compris le Samsung Galaxy S24 Ultra, Pliage en Z 6et OnePlus 12. Attendez-vous à ce que le Snapdragon 8 Gen 4 emboîte le pas.

Qualcomm a récemment annoncé le nouveau Snapdragon X Plus 8 cœursqui promet des performances d’IA optimales pour 700 $. La société Muflier X Élite et XPlus Les processeurs ont également été largement adoptés par plusieurs fabricants.

